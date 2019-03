Ábalos sobre la marcha de Soraya Rodríguez: "Es promover el transfugismo y me produce horror político"

Publicado 07/03/2019 11:30:31 CET

ALMERÍA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha considerado que la marcha de la exsecretaria de Estado de Cooperación Internacional y diputada del PSOE hasta el final de esta legislatura, Soraya Rodríguez, es "promover el transfugismo" y ha lamentado que la "nueva política esté practicando lo peor de la vieja política".

"Me produce tristeza por un lado, en lo personal, y horror político en lo otro", ha dicho Ábalos en relación a que Rodríguez se haya dado de baja del PSOE sin que hasta el momento haya descartado sumarse a otro partido político.

En un desayuno informativo de Forum Europa celebrado en Almería, se ha preguntado si con "tal de permanecer en un cargo político da igual el partido" y ha insistido en que es "promover el transfuguismo, no hay otra".

"¿Da igual dónde estés porque lo importante es que estés?", ha ahondado el dirigente socialista, quien ha cuestionado si carece de importancia considerar el "proyecto político al que sirvas". "Yo como socialista de muchos y muy agradecido a mi organización, sé por qué estoy aquí y a quién se lo debo", ha subrayado antes incidir en que le produce una "profunda tristeza" lo ocurrido.

Así, ha apuntado que él mismo no se podría "reconocer" en un "partido de derechas estando toda la vida en la izquierda". "Me traiciono a mí mismo, me quedo sin memoria que reivindicar", ha ahondado a la hora de explicar que sería una falta de "respeto" a su propia trayectoria. "Me duele en todos los sentidos esa forma de actuar", ha apostillado.