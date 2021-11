El alcalde de Almería urge a Adif a aclarar la financiación del soterramiento con un acuerdo "justo" para las partes

ALMERÍA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha urgido a la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, a que despeje la fórmula de financiación que se empleará para sufragar la segunda fase del soterramiento de las vías del tren a su paso por la ciudad, cuyo proyecto se encuentra en fase de redacción, a fin de alcanzar un acuerdo que sea "justo" para las partes implicadas, esto es, Gobierno central, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Almería.

"Los almerienses no podemos esperar un minuto más, no podemos demorarnos, no nos podemos permitir ese lujo que el AVE se retrase ni una semana porque no hayamos sido capaces de ponernos de acuerdo en torno a un modelo de financiación que sea justo para la ciudad de Almería", ha indicado el alcalde almeriense en declaraciones a los medios tras la visita de la presidenta de Adif el pasado viernes.

Con esto, ha hecho un llamamiento en el que ha apremiado a dar respuesta a ese modelo de financiación bajo el interés de que los fondos europeos para la recuperación económica puedan ser empleados por todas las partes a la hora de financiar el proyecto.

"No podemos tolerar bajo ningún concepto que la parte que tiene que poner el Gobierno la ponga la UE y la parte que tiene que poner el Ayuntamiento la tengamos que poner todos con nuestros impuestos, es injusto y como alcalde no lo puedo permitir", ha sostenido el primer edil.

Fernández-Pacheco ha incidido en que el de Almería es el "único Ayuntamiento" que cofinancia una actuación similar a esta toda vez que tampoco se ejecuta por parte de Adif sino "por una sociedad de la que el Ayuntamiento de Almería forma parte como socio" y en la que "tiene poder de decisión".

Para el alcalde, Domínguez "perdió una excelente oportunidad" la pasada semana de "aclarar una de las incertidumbres que sobrevuelan sobre el futuro" de la ciudad a pesar de que, para el mes de marzo, se prevé que el proyecto esté finalizado, de modo que pueda aprobarse y sacarse a licitación la misma primavera.

Se trata así, según ha observado, de la infraestructura "más importante que va a hacer la ciudad de Almería en toda su historia, pero nos falta un requisito fundamental que es saber quién va a pagar la actuación, y seguimos sin saberlo", se ha quejado.