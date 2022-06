El alcalde de Dalías (Almería) formaliza su renuncia en Pleno y abre la puerta a un cambio de signo en el Ayuntamiento

DALÍAS (ALMERÍA), 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Dalías (Almería), Francisco Giménez (PSOE), ha formalizado este lunes su renuncia al acta de concejal durante un pleno extraordinario después de que el equipo de gobierno que conforman PSOE e IU quedara en minoría con cinco de sus once ediles tras la marcha de la portavoz municipal socialista Cristina Gómez al grupo de no adscritos, lo que de cara a la elección de un nuevo alcalde abre la puerta a un cambio de signo político en el equipo de gobierno.

Una vez hecha oficial la dimisión del alcalde y del concejal socialista de Agricultura Salvador Páez, de la que se dio cuenta en el pleno ordinario anterior, se abre un periodo de 15 días para celebrar un nuevo pleno extraordinario, que tendrá lugar previsiblemente el 4 de julio, en el se elegirán a los dos nuevos concejales del PSOE.

Según han indicado a Europa Press fuentes municipales tras el breve pleno de apenas 20 segundos en el que el hasta ahora primer edil no ha hecho consideraciones sobre su renuncia, los nuevos concejales que entrarán en el Ayuntamiento por el grupo municipal del PSOE son María del Mar Salmerón Terres y José Francisco Soto Callejón.

Durante la citada sesión, se votará al nuevo alcalde para el resto de legislatura, lo que podría dar la posibilidad al portavoz del grupo del PP de Dalías, Francisco Lirola, de alzarse con la vara de mando si reúne apoyos suficientes.

El PP, con cuatro concejales y la lista más votada en las elecciones municipales de 2019, no consiguió el gobierno en el Ayuntamiento daliense debido al pacto de gobierno suscrito entre PSOE e IU, que consiguieron sumar seis concejales: cuatro de los socialistas y dos de IU, toda vez que Cs obtuvo un representante. No obstante, la presencia de una edil no adscrita podría hacer variar este escenario de cara a lo que resta de mandato, en caso de que no volviera a brindar su apoyo a los socialistas.