El alcalde de Turre (Almería) contacta con el subdelegado por la llegada de foráneos pese al confinamiento

TURRE (ALMERÍA), 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Turre (Almería), Martín Morales, ha contactado con el subdelegado de Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, tras una denuncia por la llegada de una familia procedente de fuera del municipio a una segunda residencia, lo que ha originado una serie de mensajes que han provocado "alarmas innecesarias" ante la situación de confinamiento ordenada a raíz de la crisis del covid-19.

En una declaración a través de su canal de YouTube, el primer edil se han hecho eco de la "alarma" generada a través de las redes sociales ante la que "desde el primer momento la Policía Local y la Guardia Civil han actuado diligentemente y se han personado en su domicilio para comprobar los hechos y tomar las medidas oportunas aplicando la ley".

"Yo personalmente me he puesto en contacto con el subdelegado de Gobierno y he pedido que se actuara rápidamente para garantizar la seguridad y salud de los vecinos tomando medidas de expulsión si fueran posibles de acuerdo a derecho, o de confinamiento y de control estrecho de movimientos en su defecto", ha añadido el regidor.

Morales ha afirmado que si bien "no es posible dilucidar aún cuando se ha ocupado la vivienda", ha asegurado que una vez se tenga "certeza de ello" se actuará. "Por este momento es imposible", ha dicho tras aplaudir la labor de Guardia Civil y Policía Local, "al personarse cuantas veces ha sido necesario" en la vivienda de los foráneos.

Con esto, ha solicitado "encarecidamente" a los vecinos de Turre que dejen de reenviar "bulos y audios" como los que han circulado en los últimos días, puesto que ello está "considerado un delito", toda vez que ha desmentido "categóricamente" el que alguna de las personas llegadas de fuera esté "contagiada" por coronavirus.

"Por favor, no hacer caso de lo que dicen estos mensajes y no reenviarlos para crear alarmas innecesarias", han incidido el alcalde, quien ha asegurado que las personas llegadas de fuera "estarán perfectamente confinadas y se hará un esfuerzo especial por nuestras fuerzas de seguridad para que cumplan con el confinamiento estrictamente".