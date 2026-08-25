La alcaldesa de Almería apunta la "responsabilidad" del edil de Cultura al dimitir "ipso facto" por ir ebrio al volante

Archivo - La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y el concejal de Cultura, Diego Cruz, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez (PP), ha valorado este martes la "responsabilidad, asumiendo su error" del concejal de Cultura y Educación, Diego Cruz, después de que anunciara su dimisión tras ser denunciado en la madrugada del pasado lunes cuando abandonaba el recinto de la Feria de Almería a los mandos de un vehículo oficial por circular bajo los efectos del alcohol.

"Creo que es digno de admirar que él haya cometido un error y haya asumido su responsabilidad y haya dimitido ipso facto", ha comentado la alcaldesa a preguntas de los medios, ante los que ha expresado su cariño al edil, del que ha dicho ser una "excelente persona" quien ha estado "a la altura de las circunstancias" ante la situación.

El concejal fue denunciado por la Policía Local después de que durante la madrugada del domingo al lunes fuera sometido a una prueba de alcoholemia y arrojara una tasa de 0,75 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, lo que podría ser constitutivo de un delito contra la seguridad vial.

Vázquez, quien ha confesado sentirse "apenada" por lo ocurrido, ha explicado que tras los hechos el concejal se puso en contacto "enseguida" con ella para poner a disposición de la Alcaldía y el Ayuntamiento su cargo como responsable de Cultura, por lo que ha valorado que haya actuado "con mucha agilidad, antes de 24 horas" para presentar su dimisión "asumiendo su error y dando ejemplo a todos los almerienses".

"Nosotros estamos aquí para servir a los almerienses, somos las personas que nos han elegido para que la principal preocupación de cada uno de los que trabajamos en el Ayuntamiento sea mejorar la calidad de vida de los ciudadanos", ha insistido.

A PLENO A PRINCIPIOS DE SEPTIEMBRE

Según ha concretado la regidora, durante la primera semana de septiembre se celebrará un Pleno en el que se aceptará de forma oficial la renuncia del concejal, que deberá ser remitida a la Junta Electoral.

La alcaldesa ha apuntado que Cruz devolverá su acta de concejal, que pasará al siguiente aspirante de la lista del PP, que correspondería al candidato Sandro Soler. "Dentro de un par de semanas ya tomaré la decisión de cómo va a ir esa reestructuración", ha dicho Vázquez en relación a cómo configurará de nuevo el equipo de gobierno.

La regidora ha defendido el trabajo de Cruz durante su paso por el Ayuntamiento de Almería en favor de la cultura. "Solo puedo estar agradecida por la cantidad de años que ha llevado el Área de Cultura, no solamente cuando yo estaba de alcaldesa, sino estaba de compañera de él, de concejal, y lo ha hecho con maestría, con responsabilidad, con amor a su tierra, con amor a la cultura, y eso no se lo puede quitar nadie", ha manifestado.

Sobre las responsabilidades reclamadas por el grupos del PSOE, Vázquez ha afirmado que los socialistas "no pueden dar lecciones de nada". "Para esto el refranero español es muy sabio: consejos vendo que para mí no tengo, A Dios rogando y con el mazo dando", se ha limitado la primera edil.