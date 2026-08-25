El Gobierno aprueba nueva ley de asilo y reforma la ley de Extranjería para adaptarse al Pacto Europeo de Migración

1112288.1.260.149.20260825135329 El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 25 de agosto una nueva ley de asilo y una reforma de la ley de Extranjería, según ha anunciado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

"Se ha dado luz verde a dos anteproyectos liderados por el Ministerio del Interior, en el que llevamos tiempo trabajando, que suponen la elaboración de una ley de asilo y la reforma de la ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social", ha asegurado Saiz en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Según ha informado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el objeto común de ambos textos es adecuar el marco jurídico español al Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entró en vigor en junio.