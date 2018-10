Almería acoge a un centenar de profesionales de centros de enseñanza de idiomas de toda Andalucía

Publicado 24/10/2018 18:07:28 CET

ALMERÍA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Almería ha acogido, de la mano de la Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía (Aceia), asociación que representa al sector en la comunidad, a más de un centenar de profesionales de centros de enseñanza de idiomas de toda Andalucía dentro de la jornada 'New times for better teaching'.

El encuentro, destinado tanto a personal directivo y administrativo de escuelas de idiomas como a su profesorado, se ha concebido como un espacio fundamental para el reciclaje y la formación continua de los profesionales de los centros de enseñanza de idiomas, ha precisado la asociación en una nota.

La jornada, que nace con vocación de continuidad, se ha desarrollado a lo largo de ocho talleres prácticos a cargo de profesionales de reconocido prestigio nacional.

Del mismo modo, las personas asistentes --pertenecientes a 27 centros asociados y no asociados de Aceia de toda Andalucía, centros de formación y colegios, especialmente Almería, Málaga, Sevilla, Córdoba y Jaén-- han tenido la oportunidad de dialogar y compartir experiencias para afrontar de una manera constructiva los principales retos del sector en la actualidad: el desarrollo de habilidades en el aula, el desarrollo tecnológico o la gestión eficaz de los centros, entre otros.

Con el título 'New times for better teaching', Almería se ha convertido por un día en el centro de la formación de idiomas de profesionales de distintos centros de enseñanza, tanto de academias integradas en Aceia como de otras que no lo están.

A través de esta jornada, el colectivo ha querido afrontar elementos considerados esenciales para el buen funcionamiento de un centro de idiomas: la formación de los docentes en nuevas herramientas, la preparación del alumnado para afrontar los exámenes de certificación, la gestión eficaz de un centro de idiomas, la comunicación con el alumnado y cómo ayudarles en su camino de aprendizaje y la relación de los centros de enseñanza con la sociedad, a través de las herramientas tecnológicas.

Así, la jornada formativa --coordinada por Angus McGinty, vocal de Aceia en Almería-- se ha desarrollado en ocho charlas de la mano de formadores de reconocido prestigio internacional como Karen Muckey, Borja Uruñuela, Jim Fuller, Simona Gargiulo, Scott Donald, Chris Johnson, Jo Tomlinson y Katy Hornby.

Del mismo modo, el presidente y vicepresidente de ACEIA, Alan McDyre y Borja Uruñuela, respectivamente, han presentado a las personas asistentes el funcionamiento de la asociación y los proyectos en marcha.

El encuentro, que ha contado con una zona de 'stands' y el patrocinio de Exams Andalucia, Pearson España, Cambridge University Press, Richmond, Trinity College London, Stanley Publishing y Vistalegre, nace con vocación de continuidad, estando ya prevista una segunda edición para el próximo año.