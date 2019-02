Aprobados definitivamente 195,9 millones de presupuesto en la capital para 2019, que entran en vigor el viernes

Publicado 31/01/2019 17:57:03 CET

ALMERÍA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado este jueves de forma definitiva el presupuesto municipal para el ejercicio 2019 por 195,9 millones de euros, por lo que este entrará en vigor el viernes tras publicarse en BOP.

Este punto, junto con las mociones presentadas por los diferentes grupos políticos que forma la actual corporación, además de varios asuntos de carácter urbanístico, han centrado el debate de la que ha sido primera sesión plenaria de 2019.

La concejal de Economía y Contratación, María Vázquez, ha insistido en los "beneficios" para la ciudad de las cuentas presentadas por el PP y ha señalado que su aprobación definitiva convierte a Almería en la primera capital de Andalucía que tiene aprobado su presupuesto.

El punto ha contado con los votos favorables PP y de la concejala no adscrita, Mabel Hernández, la abstención de Cs e IU y la oposición del PSOE, una circunstancia que para Vázquez "es más consecuencia de una actitud partidista que de la realidad de unos números que van a permitir que la ciudad siga avanzando".

De la oposición, el único en intervenir ha sido el portavoz municipal de Cs, Miguel Cazorla, para reivindicar que las cuentas "tienen tintes naranjas" que pasan por la "bajada de impuestos" y actuaciones en barrios como Bellavista o Venta Gaspar.

"Por mucho que quieran pintar de azul el presupuesto, tiene tintes naranjas, y por muchas cintas que corten o cortinitas que corran de aquí a las elecciones, Ciudadanos ha sido artífice para dar estabilidad a la ciudad y no podrán ningunearnos aunque lo intenten", ha dicho.

Cazorla ha explicado la abstención a las cuentas por "la falta de concreción" por parte del equipo de Gobierno que lidera Ramón Fernández-Pacheco de "cómo se van a gestionar" hasta el fin de mandato "el 43 por ciento de las medidas del presupuesto de 2018" que no se han ejecutado.

El pleno también ha debatido sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) a raíz de la moción presentada por el PSOE para impulsar el apoyo de los grupos a las cuentas socialistas y que ha sido cuestionada, e, incluso, ridiculizada por el resto de portavoces.

Según la portavoz municipal, Adriana Valverde, con su 'no', "han rechazado" más de 400 millones en inversiones para la provincia, "que sitúan a Almería en el lugar que le corresponde" y ha acusado al resto de grupos de practicar "bloqueos como técnica partidista cuando de lo que estamos hablando es de recibir inversiones importantes para que llegue el AVE, de partidas económicas para la rehabilitación del Cable Inglés y del Hospital Provincial, de la subida del salario mínimo a 900 euros o a una mayor financiación para la Ley de Dependencia".

"Con su 'no' en este pleno, acaban de decir que sí a querer formar parte de la política de maltrato y de abandono de nuestra ciudad", ha señalado Valverde, para quien "tendrán que pensar mucho para tratar de justificar lo injustificable".

Ha concluido, que tanto el PP como Cs --IU se ha abstenido-- "han desaprovechado una oportunidad de oro: la de demostrar que, por encima de lo que dictan sus partidos, "está la defensa de los intereses de Almería y de los almerienses".

Por su parte, Vázquez (PP) ha lamentado que, mientras el grupo municipal socialista pide el apoyo para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, "una cuentas en las que se gasta lo que no se tiene, recaudando lo que no existe", en Almería "no dan su aprobación a los presupuestos que verdaderamente interesan a los almerienses".

"Todo un contrasentido", ha censurado la concejal, quien ha asegurado sentir "bochornillo" por la moción para unos PGE "que contemplan una partida de 18.000 euros para renovar la vajilla del Falcón" y ha invitado a la portavoz socialista a "tomárselo con humor".

Al hilo de esto, ha dicho que las inversiones recogidas para la provincia "son una gran mentira" y ha defendido que son "producto" de las "gestiones realizadas a lo largo de estos años por el alcalde".

Cazorla (Cs) ha censurado la moción y lamentado el "papelón" de Valverde al tiempo que ha considerado que esta es "un engaño a la ciudadanía". "Son unos presupuestos irrealizables, insalvables, puro postureo y, en cuanto a las inversiones, esperemos que no le pase a Sánchez como a Rajoy, que ponía las inversiones pero no se ha gastado ni un céntimo".

En la misma línea, el portavoz de IU, Rafael Esteban, ha calificado la moción de "brindis al sol", ha reprochado que no sea "razonable" y la ha achacado a la intención del PSOE de exponer "las bondades" de lad cuentas de Sánchez. "Es simpleza e infantilismo pretender que los ayuntamientos digamos a los compañeros del Congreso cómo deben o no aprobarlos", ha concluido.