El autor Juan Elguero Olavide publica 50 microrrelatos en su obra 'A sabiendas'

ALMERÍA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El autor Juan Elguero Olavide ha publicado 50 microrrelatos en su obra 'A sabiendas', que supone una colección de todo aquello que ha escrito en los últimos quince años.

Según ha indicado en una nota la editorial Círculo Rojo, "el lector va a encontrar cincuenta novelas comprimidas con ingenio, llenas de sorpresa y marcadas por su propio estilo".

"He pretendido reunir en esta colección de 50 microrrelatos los que me parecen más representativos del momento en que los escribí, pues han sido compuestos a lo largo de unos 15 años", ha explicado el autor, quien asegura que "hay mucho de autobiográfico en ellos, pero no precisamente en los que tienen una temática macabra".

A través del sello de autoedición, ha explicado el autor que en su libro también hay "amor, humor, poesía, tristeza, felicidad" y todo aquello que "la vida nos va colocando en este camino exclusivamente humano de la memoria falaz".

Así, ha decidido ordenar sus relatos alfabéticamente para que "sólo el azar se encargue de guiar la senda a seguir en estas páginas". "Ha sido una larga aventura la que han recorrido para llegar ante vuestros ojos, tratadlos con cariño, pobrecitos míos", ha trasladado a los lectores.

Juan Elguero Olavide nación el 14 de febrero de 1961 y desde los 12 años ha leído "cientos de miles de páginas de la mejor literatura". Cursó estudios de Filología Clásica en la Universidad Complutense y ha trabajado como profesor.