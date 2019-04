El Ayuntamiento de Almería lleva a Pleno este lunes un plan de ajuste

Publicado 31/03/2019 12:19:36 CET

El Ayuntamiento de Almería va a someter a Pleno este lunes la aprobación de un plan económico financiero después de que el pasado año se sobrepasara el límite de gasto en 12,8 millones de euros a pesar de haber finalizado el ejercicio con un superávit de 3,5 millones de euros debido a que el equipo de gobierno ha ido acumulando los remanentes de ejercicios pasados a sus cuentas.

La sesión plenaria extraordinaria, que arrancará a las 10,00 horas, dará cuenta así de la liquidación presupuestaria de 2018, de la que se desprende un incremento del límite de gasto del 12,4 por ciento por encima de lo que marca la normativa de estabilidad presupuestaria debido, según el Consistorio, a la incorporación de 15,1 millones de euros en remanentes al presupuesto, lo que ha hecho que el gasto se dispare hasta los 144,6 millones.

Desde el Ayuntamiento han apuntado, no obstante, que de no haberse añadido al presupuesto las inversiones de remanentes, la liquidación habría dejado las cuentas a un cuatro por ciento del límite establecido y no habría generado la necesidad de presentar un plan de ajuste ante la Administración autonómica, que deberá dar su visto bueno al documento.

El Pleno también servirá para dar cuenta de la modificación de la estructura orgánica municipal después de que el edil popular Miguel Ángel Castellón decidiera apartarse del Área de Vivienda y Desarrollo Urbano aunque mantendrá su acta de concejal hasta final de mandato, de manera que sus atribuciones serán compartidas por las concejales Ana Martínez Labella y María Vázquez.

Otro de los aspectos que abordará la sesión será la modificación de la ordenanza de limpieza para incluir la obligatoriedad de que los dueños de mascotas limpien los orines de los animales en la vía pública, por lo que deberán portar consigo una solución de agua con vinagre o producto inocuo similar para retirar los restos de micciones.

Además, se tratará la aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de prestación patrimonial de carácter público no tributario por alcantarillado y se dará cuenta de la resolución de alegaciones y aprobación definitiva de ordenanza de la Prestación Patrimonial de Carácter Público No Tributario por Suministro de Agua Potable.

Entre otros asuntos, también se presentarán reconocimientos extrajudiciales de créditos por importe conjunto de 95.037 euros relativos a gastos del capítulo II de las áreas de Servicios Municipales y Playas, de Presidencia, y de Economía y Contratación, así como una modificación presupuestaria de 34.500 euros.

El Pleno, que incluye nuevos acuerdos para la denominación de calles, arrancará con la realización del sorteo público para la designación de los presidentes y vocales de las mesas electorales correspondientes a las elecciones generales que se celebrarán el día 28 de abril de 2019.

MOCIONES

En cuanto a las mociones, tanto el grupo del PP como el de IULV-CA llevarán sendas mociones en defensa de los trabajadores del Hotel Tryp Indalo, quien durante la última semana se han movilizado a las puertas del establecimiento hotelero en contra del ERE planteado por la empresa que supondrá el despido de 47 empleados por el cese del negocio.

Desde el PP se han van a impulsar otros dos textos, uno de los cuales propone suspender la actividad acústica durante cuatro horas en la Feria de Almería en apoyo a las personas con trastorno del espectro autista (TEA) y Síndrome de Asperger, y otro en apoyo al Sindicato de Enfermería.

Por su parte, desde el PSOE se ha propuesto una iniciativa para eliminar el plástico de usar y tirar en el Ayuntamiento y en otras actuaciones de implicación ciudadana y otra para adoptar medidas en favor de los almerienses con discapacidad, mientras que desde Cs se va a solicitar el diseño y ejecución de un plan de ocio juvenil y adolescente en la ciudad. IULV-CA también va a llevar a pleno una moción para promover medidas de protección ante la proliferación de las apuestas online y casas de juego y tomar medidas de prevención ante la ludopatía.