El Ayuntamiento de Almería llevará a Pleno este jueves la inclusión de la zona de bajas emisiones al plan de movilidad

ALMERÍA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha convocado un pleno urgente y extraordinario el próximo jueves para aprobar la modificación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la capital a fin de "introducir medidas que permitan reducir la emisiones derivadas de la movilidad" mediante la inclusión de la zona de bajas emisiones que tendrán que aplicar las ciudades antes de cuatro días.

La sesión, prevista a partir de las 10,00 horas, llega después de que la junta de gobierno local aprobara en sesión extraordinaria la nueva zona de bajas emisiones que, conforme a la ley de cambio climático y transición energética, deben tener todas las ciudades de más de 50.000 habitantes antes de 2023.

No obstante, la inclusión de esta zona en la práctica no supondrá ningún tipo de cambio para los conductores ni vecinos de la zona afectada, al menos, por el momento; un aspecto que ha llevado a los colectivos ecologistas, vecinales y sociales reunidos en la Mesa por el Clima de Almería a reclamar su "rediseño" por considerar la iniciativa "poco ambiciosa" ya que "no se traducirá en una reducción real de emisiones derivadas del tráfico rodado".

"Cumpliendo este requisito que nos obliga el Gobierno, como es la delimitación del ámbito, a partir de ahí, ¿afecta en algo al ciudadano en el momento que se apruebe? No. ¿Va a tener que cambiar de vehículo? No. ¿Va a tener que poner alguna etiqueta en su vehículo? No. ¿Va a sufrir alguna restricción? No", reconocía al respecto la portavoz del equipo de gobierno y concejal de Urbanismo, Ana Martínez Labella.

A la voluntad expresa de incluir estas medidas en el marco del plan de movilidad se suma el inicio del proceso participativo previsto en el artículo 101.5 la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, proceso que se va a desarrollar a través de jornadas participativas con los ciudadanos y agentes implicados en la movilidad urbana hasta el día 22 de diciembre de 2022.

La concejala de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Almería, María del Mar García Lorca, criticó también que "el desarrollo de esta obligación que marca el Gobierno, que ahora tendrá que dotarse de una ordenanza, abierta y participativa que aporte seguridad jurídica entre usuarios, empresas y ciudadanía en general, ha estado en todo momento muy encorsetada por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico".

La zona de bajas emisiones queda delimitada, de acuerdo a los estudios realizados, en un polígono limitado entre otras vías por Paseo de San Luis, calle La Reina, Calle Fernández en paralelo al Conjunto Monumental de La Alcazaba, Chamberí, Camino Barranco, Palomas, calle Valdivia, calle Capitana hasta la Plaza Anzuelo, Callejón Canteras Viejas, Cuesta del Muelle desembocando hasta Carretera de Málaga y en paralelo al Parque Nicolás Salmerón.

La delimitación presentada "comprende solo una zona del casco histórico, desde la calle de la Reina hacia el poniente, dejando fuera de la misma el Paseo de Almería o la Avenida del parque Nicolás Salmerón", según observaron desde la Mesa del Clima, donde los colectivos apuntan que este trazado "se limita a acotar una zona sin ningún propósito de cambio real", al ser un espacio "sin apenas tráfico, debido a su entramado de calles estrechas, y donde la circulación está limitada casi en exclusiva a residentes o son calles peatonales".