Bravo espera que los presupuestos andaluces no se prorroguen pero urge al Gobierno a trasladar sus previsiones

El consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, ha afirmado este miércoles que el "compromiso" del Gobierno andaluz pasa por elaborar unos presupuestos para el próximo ejercicio, por lo que esperan poder evitar la prórroga de las actuales cuentas, aunque ha urgido al Gobierno central ha trasladar sus previsiones para así poder ajustar los cálculos.

"Vamos a intentarlo, pero no tenemos las variables ni de los pagos a cuenta, del déficit que se va a permitir o de cómo van a venir los fondos de Europa, y eso dificulta", ha afirmado Bravo en declaraciones a los medios tras reunirse con el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García (PP), con el que ha estudiado proyectos de financiación europea.

El titular andaluz de Hacienda se ha mostrado a la espera de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para poder saber qué ingresos va a tener la Comunidad. "Nos han dicho que nos van a convocar este mes, pero en los 17 meses que llevo de consejero solo hemos tenido un encuentro cuando la norma establece un mínimo de dos al año", ha expresado.

Así, ha recordado que el Gobierno aún no ha remitido a Europa "ninguna previsión de déficit" para 2021 o 2022. "Eso nos dificulta: no saber cuál es la previsión de ingresos, cuáles es la previsión del PIB, cuáles son las reformas que se mandan a Europa", ha insistido el consejero, quien en cualquier caso no prevé un presupuesto "expansivo" y augura "dificultades" para su confección.

No obstante, y ante la reciente aprobación por parte del Parlamento Europeo del reglamento para la gestión de 13.000 millones de euros, espera que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esa "sensible" y que "gran parte" de la mencionada cantidad vaya "a las arcas más debilitadas", que son "las de las comunidades autónomas", ya que son las que tiene "menos capacidad para actuar con el déficit" frente al endeudamiento.

En esta línea, ha vuelto a hacer mención a su propuesta de "déficit inverso" para tratar de "dar la vuelta a la situación de dificultad" y "generar nueva actividad económica" mediante el aumento de capacidad de endeudamiento de las comunidades autónomas sin régimen especial para el horizonte de 2022.

Bravo ha asegurado que es "optimista" ante las negociaciones a pesar de que cuando ha habido una posibilidad de reparto "Andalucía no ha salido bien parada", ya fuera a la hora de salir a los mercados por los "incumplimientos" de la anterior consejera y actual ministra, o ya fuera en el reparto de los fondos covid en los que "se cambiaron las reglas de juego sobre la marcha", según ha interpretado.

"Es el momento de que abramos esa mentalidad y de que entendamos que las cosas se pueden negociar", ha insistido el representante de la Junta. "Confío en la capacidad política y en la buena voluntad de los que están al frente", ha abundado.