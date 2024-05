La 'Casa de Lorca', el alojamiento de Almería que concentra el universo del poeta en el lugar donde pasó su niñez

ALMERÍA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Un busto de Federico García Lorca situado en pleno casco histórico de Almería despierta en ocasiones las dudas entre los turistas que desconocen que en ese mismo lugar, situado en la plaza Maestro Rodríguez Pérez, se encuentra la vivienda donde el poeta granadino pasó parte de su niñez para cursar sus primeros años de estudios; una casa que ahora, más de cien años después, recupera la vida y obra del literato para dar alojamiento temporal a quienes deciden pasar unos días en la ciudad.

"Ofrecemos mucho más que quedarse a dormir. Es una experiencia única en Almería, inmersiva en la vida de Federico, con el añadido de que estuvo viviendo en esta casa", ha explicado el ilustrador Antonio Lorente, promotor de este singular "alquiler vacacional cultural" que abrió sus puertas a principios de mayo, tan solo cinco meses después de que adquiriera la vivienda tras descubrir que estaba en venta mediante un anuncio en el periódico.

El artista ya había fantaseado con la idea de comprar una casa antigua que contara con sus ilustraciones como reclamo. "Quería que la gente pudiera quedarse a dormir en un lugar que fuera como mi estudio", ha detallado a Europa Press el artista, conocido por sus trabajos para la editorial Edelvives, nada más haber llegado de un exitoso tour por Latinoamérica.

La oportunidad de comprar una vivienda en la casona donde Federico García Lorca vivió entre los siete y diez años, cuando acudió a Almería para formarse bajo la tutela del maestro Antonio Rodríguez Espinosa, amplió los límites de su sueño al poder fusionar la inmensa producción literaria lorquiana y su arte en un mismo proyecto con el que, a su vez, pretende realzar la figura del poeta de Fuente Vaqueros durante su paso por Almería.

"Me vi en la necesidad de darle mucha más visibilidad de la que tiene", ha indicado Lorente, quien ya había trabajado sobre la figura de García Lorca en el libro 'Genios', publicado junto a su hermana, pero no como niño. "Reinterpretar a Federico niño era algo nuevo para mí, era un reto que me gustaba", ha manifestado en torno a una de las diez ilustraciones singulares que decoran la vivienda, en la que un 'Federico niño' conversa con su 'Federico hombre' con la propia casona de fondo.

Son estas estampas inéditas, entre las que destaca en la estancia principal un gran mural del Cortijo del Fraile, donde se sucedieron los hechos que inspiraron al autor 'Bodas de sangre', junto con la recopilación de textos, imágenes y documentos sobre la vida del poeta y el contexto de la Almería de la época las que hacen de estos 80 metros cuadrados situados pleno casco histórico de la ciudad un alojamiento exclusivo destinado a los amantes del dramaturgo.

"Es una casa para pasar tiempo, muy particular. Si vienes aquí es porque de antemano te tiene que apasionar el tema y porque te tiene que hacer mucha ilusión dormir donde vivió Federico", ha estimado el propietario. "Simplemente entras por la puerta y notas esa vibración en la entrada, en esa escalera que prácticamente no se ha tocado desde 1860", ha asegurado.

Desde la entrada al salón, pasando por los dos dormitorios de la vivienda o el baño, esta casa de elevados techos ofrece un amplio recorrido por la vida poética y personal de Federico, con una especial parada en la cocina donde un inmenso collage aúna orden y caos en torno a ambos autores y deja petrificado al invitado durante largos minutos en los que intenta descifrar cada uno de los elementos.

"Esta ha sido mi locura", reconoce Lorente ante la apabullante composición en la que introduce algunas estampas donadas por quienes han apoyado la iniciativa y han querido enriquecer el proyecto, en el que figuran también facsímiles de la vida académica de un impúber Federico que pudo soñar entre esas mismas cuatro paredes con las historias y aventuras que actualmente las adornan.

La experiencia del huésped se ve aumentada además a través de los más de 25 códigos QR que se reparten por todas las estancias y que amplían con vídeos de hasta cuatro minutos los conocimientos sobre la Almería del siglo XIX y sobre el propio Federico, ya sea sobre su vida amorosa representada donde comparte ilustración con Salvador Dalí o sobre su muerte, que queda simbolizada con un olivo como ante el que pudo ser fusilado.

El ilustrador ha decidido crear un confortable entorno sin dejar de respetar las "cicatrices de la casa", que mantiene la reja original en el gran ventanal que mira a la plaza, la cual está abombada por el impacto cercano de un proyectil durante la Guerra Civil, así como otros elementos de la época, tales como un piano de principios de siglo o una máquina de coser.

Asimismo, la experiencia se completa a través de una yincana, en la que los alojados deben buscar por las estancias letras ocultas para formar una palabra con la que desencriptar una caja de madera. El premio son cuatro ilustraciones firmadas por el propio Lorente para quienes las consiga.

"Federico como icono es muy interesante y es muy enigmático, te pones a estudiarlo y siempre descubres cosas nuevas que dan lugar a un sinfín de posibilidades. Él en sí como personaje es una inspiración", ha valorado el ilustrador ante el proyecto que devuelve un trozo del poeta granadino a la ciudad almeriense.