El centro de inmigrantes menores de Almería es "un caos" que triplica ratio, según CCOO

Actualizado 23/08/2018 11:56:34 CET

ALMERÍA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de la FSC-CCOO de Almería ha alertado este jueves del "caos" en el Centro de Acogida de Inmigrantes (CAI) de Piedras Redondas, en la capital, y ha indicado que el número de menores no acompañados "triplica" la ratio.

Ha remarcado que la situación ha llegado "a tal punto" que se tiene que considerar "una auténtica irresponsabilidad de las autoridades" y ha asegurado que a la Junta de Andalucía "se le ha ido de las manos el tema de los menores".

En un comunicado, CCOO ha criticado "la lamentable situación" y ha recordado que en julio "ya advertimos de que la ratio de acogida estaba duplicada" y que "si no se ponían medios, porque esta misma situación ya se vivió el año pasado, ocurriría lo que actualmente está pasando".

"Vemos como se ha triplicado la ratio y es un auténtico caos. Se le ha ido de las manos a la Junta de Andalucía y las consecuencias es el trasiego de los mísmos de un centro a otro, de una provincia a otra, fuga de menores, sobrecoste en recursos humanos, laborales y de atención al menor", ha señalado.

Desde el sindicato han reprochado, asimismo, que el "coste que no se ha visto incrementado en personal, dándose una pesima calidad a quien realmente lo necesita y para lo que tiene su fin dichos centros: el menor". "El agotamiento y carga psicosocial del personal es patente. No se puede trabajar de esta manera, no es humano ni para los menores ni para los trabajadores, según manifiestan los empleados públicos adscritos a dicho servicio", ha apuntado.

CCOO ha trasladado al Gobierno andaluz que "no puede mirar para otro lado" y ha avisado de que si sigue "sin atajar este problema creciente con más medios humanos y materiales, tomaremos medidas de presión con movilizaciones y haremos llegar a la ciudadanía la realidad de lo que está ocurriendo a través de los medios de comunicación".