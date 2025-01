Condenado en Almería por intentar matar a su pareja a puñaladas y retenerla once horas sin asistencia médica

ALMERÍA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a un hombre que en febrero de 2023 asestó varias puñaladas a su pareja sentimental con intención de matarla, tras lo que la retuvo hasta once horas en su vivienda, junto con su hijo de dos años, sin dejarle acudir a un centro médico para ser asistida pese a la gravedad de sus heridas.

La Sección Tercera impone a N.I.P. una pena de 13 años de prisión por un delito de asesinato en tentativa con las agravantes de parentesco y de género, sentido en el que no podrá acercarse a menos de 500 metros de la mujer ni comunicarse con ella durante 23 años durante los que también se le retira la patria potestad, según indica el fallo al que ha tenido acceso Europa Press y contra el que cabe recurso de apelación.

El tribunal incide en el "desprecio" hacia la vida de la mujer mostrado por el acusado no solo por las circunstancias del ataque, que inició después de que ella rechazar mantener relaciones sexuales con él, sino por las once horas en las que le negó la posibilidad de recibir asistencia médica pese a sus quejas y lloros.

La resolución judicial expone la acción violenta por cuestión de género desplegada por el acusado, quien tenía a su pareja como "un mero objeto de su satisfacción sexual, cosificándola" y "sometiéndola a su voluntad", con lo que da cuenta de su "consideración de superioridad frente" a la víctima y, por ende, la discriminación hacia la denunciante solo por su condición de mujer.

El tribunal tuvo en cuenta, además de las "sólidas, fiables y verosímiles" explicaciones de la víctima, los informes médicos aportados a la causa y el testimonio de un amigo del acusado, que fue quien la llevó al centro de salud después de que acudiera al domicilio.

Frente a ello, el acusado relató únicamente a preguntas de su abogado defensor que no recordaba nada por estar bajo la ingesta de alcohol y drogas --cuestiones que no se demostraron--, si bien incluso con "lagunas de memoria" negó haber tenido una discusión con su pareja esa noche a la que vio cuando se despertó "tumbada en el suelo con sangre", pese a lo cual "no pidió una ambulancia" y esperó hasta las 16,00 horas para llamar a un amigo para que la llevase al centro de salud.

DOS AÑOS DE ALEJAMIENTO

La sentencia da por probado que en febrero de 2023 la víctima y el procesado, quienes tenían un hijo en común de dos años de edad, reanudaron su relación de pareja después de que se extinguiera la orden de dos años de alejamiento e incomunicación que pesaba sobre el hombre con respecto a la víctima a causa de un fallo anterior, dictado en 2021.

Así, apenas un mes y medio después de que la mujer se instalara con el niño en la casa del acusado en Pulpí (Almería), se produjo una discusión entre ellos que se dilató hasta bien entrada la madrugada del 14 de marzo, cuando el hombre le pidió a la mujer tener relaciones sexuales por última vez, a lo que ella se negó.

El rechazo de la mujer "contrarió" al condenado, quien "se dirigió a la cocina donde cogió un cuchillo de cocina" y "con intención de acabar con la vida" de la mujer o asumiendo tal posibilidad, la acuchilló "sorpresivamente" en el costado y la zona lumbar derecha mientras le decía "si no vas a ser mía no vas a estar con nadie".

En el marco de dicha agresión, el hombre cogió una botella de vino y se la rompió en la cabeza a la mujer, la cual resbaló con el liquido y cayó al suelo "hallándose indefensa, tumbada boca arriba". Fue entonces cuando el procesado "se abalanzó sobre ella con el cuchillo y le asestó otro corte" mientras que le decía que iba a acabar con su vida.

La víctima, que también sufrió cortes en las manos al tratar de evitar nuevas cuchilladas, recibió una puñalada más en uno de los hombros por la espalda cuando trataba de levantarse mientras se agarraba del sofá una vez que había conseguido zafarse del atacante. La situación cesó cuando el niño, que dormía en una habitación contigua, se presentó llorando en el salón al despertarse por los gritos y llantos de su madre.

Tras lo sucedido, el acusado envolvió a la mujer en una sábana y la tumbó en una cama sin permitirle que se fuera a recibir asistencia médica hasta las 16,00 horas de ese mismo día, de modo que incluso le amenazaba con "acabar con su vida" si no dejaba de llorar y quejarse. Pese a las numerosas heridas sangrantes que tenía, no la dejó salir de la vivienda en once horas.

PIDIÓ "TIRITAS" A UN AMIGO

Durante ese tiempo, el procesado se comunicó "hasta en dos ocasiones" con un amigo del que consiguió "vendas, tiritas y antiinflamatorios" que le pidió con la excusa de que él mismo se había hecho una lesión días antes.

La segunda vez que el amigo se personó en el domicilio del acusado, este le dijo que su pareja se "encontraba mal"; momento en el que fue trasladada al centro de salud de Pulpí, desde donde la derivaron al Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa.

La mujer tuvo que ser intervenida quirúrgicamente a causa de todas las heridas que presentaba, de manera que estuvo siete días ingresada y tardó 90 días en curarse. De dicho ataque le han quedado diferentes secuelas.

La sentencia impone también al acusado de diez años de libertad vigilada así como el pago de las costas y de una indemnización a favor de la víctima de 41.540 euros por los daños físicos y morales ocasionados.

El teléfono 016 es el número de ayuda a las mujeres que sufren violencia de género y a su entorno. No deja huella en la factura aunque puede quedar registrado en algunos terminales. También se pueden realizar consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y en el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es. Funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.