Condenado por enviar 64 mensajes amenazantes al móvil de su expareja con orden de alejamiento en Almería

ALMERÍA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la pena de diez meses de prisión impuesta a un hombre que amenazó a su compañera sentimental a través de hasta 64 mensajes a su teléfono móvil pese a que tenía una orden de alejamiento en vigor.

El Alto Tribunal desestima el recurso de casación interpuesto por la defensa del acusado y ratifica en todos sus pronunciamientos el fallo de instancia que le condenó como autor de un delito de amenazas con quebrantamiento de medida cautelar.

Según indica la sentencia, el acusado, con antecedentes por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, envió en dos meses desde su teléfono móvil al teléfono móvil de la víctima un total de 64 mensajes pese a que "tenía pleno conocimiento de la prohibición".

Señala que, además de hacer "irrisoria" la citada resolución, en uno de los mensajes escribió "y como madre de mis hijos te digo que ojito con los de los pueblos... la España negra esta llena de crímenes por la décima parte de lo que tú me has hecho a mí... como algún cateto toque a mis hijos no te salva ni el ejército entero".

Según la sentencia, también escribió "vigila a tus nuevos amigos que ya sé que alguno no es trigo limpio", por lo que provocó en su excompañera sentimental "miedo y temor".