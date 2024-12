Condenado por estafar a una docena de personas en Almería como mediador con múltiples profesionales falsas

ALMERÍA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una juez de Almería ha condenado a 21 meses de prisión a un hombre acusado de estafar a una docena de personas de las que se aprovechó ante la confianza que les inspiraba para apoderarse de distintas cantidades de dinero que manejaba como mediador de algunos servicios, para lo que simulaba identidades o profesiones que le eran ajenas, sobre todo, ligado a compañías aéreas, servicios informáticos y de marketing o inmobiliarios.

El acusado, que reconoció los hechos, tendrá que abonar más de 15.500 euros a las víctimas a las que timó entre abril y junio de 2017 en base a la sentencia dictada en firme por un delito continuado de estafa, según recoge el fallo consultado por Europa Press.

El hombre empleaba a la identidad real de otras personas, también perjudicadas por los hechos, para ofrecer distintos servicios, de modo que consiguió que una de sus víctimas le entregara 2.300 euros para la compra de un billete de avión, dos iPads, una barbacoa y la fianza para el alquiler de un piso del que nunca llegó a disfrutar ya que el acusado se apropió del dinero.

También se hizo pasar por empleado de una aerolínea para hacerse con dinero de personas que le encargaron la compra de billetes para volar a destinos como Roma, sin que llegaran a recibir los pasajes.

En otra ocasión, le ofreció a la propietaria de un negocio de hostelería crear una página web para su establecimiento, con lo que consiguió apropiarse de cien euros, mientras que a otro empresario, ante el presentó como trabajador de una importante mercantil, le sustrajo unos mil euros por unos servicios que nunca prestó.

La faceta de 'community manager' también fue explorada por el timador, quien se hizo con unos 200 euros de una empresaria a la que prometió gestionar las redes sociales de su negocio. Asimismo, obtuvo la tarjeta de la perjudicada, con la que intentó hacer compras online por más de 3.000 euros.

A la dueña de otro negocio también se presentó como gestor de redes sociales, de forma que consiguió que le pagara cerca de 400 euros así como otros pagos en especias a través de tartas y postres.

Como supuesto mediador de compras, también estafó 2.000 euros a una persona que le encargó la compra de un ordenador mientras que ante otra de sus víctimas realizó el contrato de arrendamiento por temporada de un piso del que, finalmente, no llegó a entregar ninguna cantidad. Bajo la misma situación otra de las víctimas le desembolsó 500 euros por un apartamento que no era suyo y que la perjudicada no disfrutó.

A otro de los estafados le ofreció vender su aceite mientras se hacía pasar por ingeniero informático que trabajaba para páginas web de negocios de referencia, de modo que el perjudicado le llegó a entregar un pagaré por más de 5.700 euros así como unos 3.000 euros adicionales que le prestó bajo el pretexto dado por el acusado de que debía ir a Santiago de Compostela por que había fallecido su padre.