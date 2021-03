Los contagios en Almería continúan en descenso pero a un ritmo más lento con respecto a las últimas semanas

ALMERÍA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los contagios de covid-19 se mantienen en descenso en la provincia de Almería aunque el ritmo de caída de nuevos positivos se ha desacelerado en las últimas semanas en las que se ha amortiguado la curva descendente progresivamente, lo que ha conllevado además a que la caída de la tasa de contagios por cada 100.000 habitantes sea cada vez menos acusada.

"No podemos bajar la guardia, Almería sigue siendo por desgracia una de las provincias en las que el virus está atacando fuerte, somos una de las provincias en las que más casos positivos surgen cada 24 horas y eso nos tiene que hacer ser muy prudentes y muy responsables", ha manifestado en declaraciones a Europa Press la delegada de la Junta en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa.

La delegada ha recordado que, según los últimos datos aportados por la Consejería de Salud y Familia, en torno al 92 por ciento de los casos detectados se corresponden con la cepa británica del Sars-CoV-2; una variante "más contagiosa y que se está haciendo más resistente, de ahí que los datos de la provincia cueste bajarlos", ha explicado.

En la última semana la provincia ha sumado 853 nuevos positivos de covid-19, una cifra inferior a la de la semana anterior, la última de febrero, en la que fueron 978 casos, lo que supone una diferencia del 12,7 por ciento entre ambos periodos. No obstante, entre la última semana de febrero y la tercera del mismo mes, en la que hubo 1.248 nuevos casos, el descenso de positividad fue de un 21,6 por ciento.

De mantenerse la tendencia en las mismas cifras de la última semana, la provincia podría entrar en una meseta en la reducción de nuevos positivos e incluso revertir el descenso que se produce desde la segunda mitad de febrero y que ha permitido en casi todos los municipios recuperar la movilidad y la actividad económica no esencial.

"Hasta que no estemos inmunizados no podemos bajar la guardia ni por un segundo", ha reclamado Sánchez Torregrosa, quien se ha dirigido a los ciudadanos para que "no permitan que el virus entren en sus familias" y pedir que sean "más prudentes que nunca".

La ralentización de la caída de la curva de contagio también se observa a través de la tasa acumulada en los últimos 14 días, según los datos que maneja el Gobierno andaluz. La tasa de 239 casos por cada 100.000 habitantes en la provincia este lunes supone 37,7 puntos menos con respecto al lunes 1 de marzo, cuando esta era de 276,7 casos tras haber caído entonces 107,8 puntos respecto al lunes 22 de febrero, cuando se encontraba en 384,5.

En este sentido, algunas localidades como la capital almeriense ha incrementado su tasa durante el fin de semana y vuelve a situarse en "riesgo extremo", con 250,9 casos por cada 100.000 habitantes.

La provincia ha registrado este lunes 105 nuevos casos de covid-19, la más alta de Andalucía, que elevan el total acumulado hasta los 46.108 positivos, toda vez que el número de casos activos se ubica en las 13.288 personas diagnosticadas gracias a los 201 nuevos curados, que sitúan las recuperaciones en las 32.152. Asimismo, se ha dado un nuevo fallecido que eleva a 668 el total de decesos.

La presión hospitalaria sigue en descenso, con 150 personas con covid-19 ingresadas en los centros sanitarios almerienses frente a los 191 que había hace una semana. Así, de entre ellos son 52 los pacientes que permanecen en UCI, siete menos que el pasado lunes. En las últimas 24 horas se han producido cuatro ingresos nuevos, uno de ellos en cuidados intensivos.