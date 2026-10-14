Cortado el carril izquierdo de la A-7 a su paso por Sorbas (Almería) tras el vuelco de un camión

Archivo - Vía A-7. Archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vuelco de un camión que ha tenido lugar este miércoles, 14 de noviembre, ha provocado el corte del carril izquierdo de la A-7 a su paso por Sorbas (Almería) en sentido Murcia.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el incidente se ha producido en el kilómetro 722 de la referida vía.

Por el momento, queda habilitado el carril derecho. El servicio ha recomendado seguir las indicaciones de los operativos y paneles informativos para la circulación.