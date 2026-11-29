MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los resultados de las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre también pueden consultarse municipio a municipio para conocer qué partido ha obtenido más votos en cada localidad de España.

El mapa interactivo elaborado por EpData permite buscar un municipio y comprobar los resultados de las distintas candidaturas. Además, ofrece la posibilidad de comparar los datos de 2026 con los de las elecciones generales de 2023 y observar cómo ha cambiado el voto en cada localidad.

CÓMO CONSULTAR LOS RESULTADOS ELECTORALES DE TU MUNICIPIO

Para conocer los resultados de una localidad, basta con introducir su nombre en el buscador del mapa. La herramienta permite consultar qué candidatura ocupa la primera posición y visualizar también la segunda, tercera, cuarta o quinta fuerza política.

El mapa ofrece distintas opciones para explorar los resultados. Se puede seleccionar el resultado de 2026, consultar el de 2023 o comparar ambas elecciones para comprobar los cambios en el apoyo a los partidos.

QUÉ PARTIDOS GANAN Y PIERDEN VOTOS RESPECTO A 2023

La herramienta también permite seleccionar una candidatura concreta y observar su distribución del voto en los municipios, así como las variaciones registradas respecto a las anteriores elecciones generales.

Otra de sus funciones es comparar dos partidos para comprobar sus resultados en las distintas localidades y cómo ha evolucionado el apoyo electoral a cada uno.