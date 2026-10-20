Detenidos tres patrones de pateras que transportaron a 27 migrantes desde Argelia hasta Almería

Agentes de la Policía Nacional acompañan a varios migrantes en Almería. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Almería a tres ciudadanos argelinos por patronear tres pateras que trasladaron a 27 migrantes, entre ellos tres menores de edad, desde Argelia hasta las costas de la provincia.

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial y en todos los casos se decretó su ingreso en prisión provisional. Las diligencias se remitieron a las plazas cinco y seis de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería.

Según ha informado la Comisaría Provincial en una nota, las detenciones se produjeron en el marco de tres investigaciones de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras por presuntos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, relacionadas con tres pateras localizadas entre el 16 y el 23 de septiembre.

Tras su llegada a las costas de Almería, los 27 ocupantes fueron atendidos por Cruz Roja y trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros de Almería para las gestiones correspondientes.

En la primera actuación, los agentes detuvieron a un hombre señalado como patrón de una patera en la que viajaban seis personas. El investigado se encargaba de pilotar la embarcación, guiar su rumbo y realizar las labores de repostaje durante una travesía que se prolongó aproximadamente once horas. Según la información recabada durante la investigación, los ocupantes habrían pagado entre 3.000 y 6.000 euros por el viaje.

La segunda intervención permitió detener a otro hombre relacionado con una patera en la que viajaban diez personas, ocho adultos y dos menores. La embarcación se quedó sin combustible antes de llegar a la costa, por lo que sus ocupantes tuvieron que avanzar a remo con restos de bidones. Durante la travesía, dos de ellos sufrieron quemaduras químicas de segundo grado por el contacto con una mezcla de agua de mar y gasolina.

En la tercera investigación, los agentes detuvieron a un hombre vinculado a una patera con once ocupantes, entre ellos un menor de edad, que realizó una travesía de alrededor de 36 horas. Durante el trayecto, la embarcación comenzó a llenarse de agua y los migrantes tuvieron que achicarla con botellas de plástico.

Según la información policial, el patrón "llegó a amenazar a los migrantes durante el viaje", por el que los ocupantes habrían pagado unos 4.900 euros.

Las tres embarcaciones eran rígidas, de escasa potencia y no reunían condiciones adecuadas para realizar travesías de esa duración con tantas personas a bordo. Ninguna disponía de chalecos salvavidas, medios de comunicación, luces de avistamiento, agua ni comida. Además, ninguna pudo ser remolcada tras la asistencia a sus ocupantes, por lo que una de ellas quedó a la deriva y otra se hundió.