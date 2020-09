Los empleados de la residencia 'El Zapillo' en Almería estudian "movilizaciones" ante la "sobrecarga" de trabajo

ALMERÍA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales de la Delegación Territorial de Almería ha anunciado la convocatoria de movilizaciones ante la "sobrecarga" de trabajo que presenta la residencia de 'El Zapillo', con "jornadas impuestas de 12 horas" en el centro y "falta de personal" desde que se originó el brote de covid-19 a mediados de agosto, que ha dado lugar a once defunciones y 116 contagios: 76 entre residentes y 40 entre trabajadores.

En un comunicado, la entidad ha criticado la "falta de información" por parte de la administración al órgano representativo de los trabajadores a casi un mes desde que se originara el brote, ya que "las deficiencias y necesidades iniciales se mantienen" desde entonces.

El órgano de representación de los trabajadores ha asegurado al inicio de brote se trató de resolver la "falta de personal" con la suspensión de vacaciones de algunos empleados si bien "ha transcurrido cerca de un mes y todavía permanecen en sus puestos".

El comité de empresa ha asegurado que la Junta ha incorporado durante estas semanas a "trabajadores pertenecientes al grupo vulnerable", algo que tachan de "contradictorio e inexplicable" puesto que a la hora de realizar nuevas contrataciones se excluye a la personas interesadas que pertenecen estos grupos sensibles.

Del mismo modo, ven "preocupante" la decisión de "no practicarles la prueba de PCR a los trabajadores, tras haber transcurrido cerca de un mes desde que se le hizo la única prueba a todos los que estaban trabajando en ese momento" cuando "se ha pasado de un total de nueve contagios el 14 de agosto a 76 residentes y 40 trabajadores".

Según la representación de los empleados, que ha solicitado la vuelta a jornadas habituales en el centro, la Junta sostiene la situación epidemiológica de la residencia obliga a mantener jornadas extendidas adaptadas a la situación.

"¿Qué pasa con la salud mental y física de los trabajadores? No podemos entender el hecho de que a algunos trabajadores su médico de familia les de la baja laboral y al día siguiente la inspección médica de la Junta de Andalucía les da el alta, sin ningún reconocimiento médico previo", han señalado.

El órgano asegura que el plan de choque anunciado al inicio del brote consistente en la contratación de ocho auxiliares de enfermería y cuatro diplomados universitarios en Enfermería no se ha cumplido porque "no están todos contratados". Asimismo, han calificado de "engaño" que se anuncie este plan como un refuerzo puesto que "la suma de estos profesionales no alcanza el número de trabajadores que se debe tener en plantilla".

"También se nos informó de que se iba a contratar a cinco o seis auxiliares de enfermería del SAS, que vendrían a reforzar, pero el día que debían de incorporarse nos comunicaron que no fue posible contratarlos", han añadido.

A esto, han añadido la falta de efectivos de personal de limpieza y alojamiento, con hasta 12 trabajadores menos en momentos puntuales para llegar a completar la plantilla y con oscilaciones de entre siete y ocho efectivos menos. "A día de hoy faltan cinco", han puntualizado antes de recordar que se ha informado a la dirección de la residencia por parte de los cargos intermedios de "la dificultad de atender todas las necesidades de los diferentes servicios por la falta de personal".