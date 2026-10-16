Fernández-Pacheco afirma que el PP está preparado para "cambiar el rumbo de España"

El presidente del Partido Popular de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, durante la inauguración de la sede del PP de Cuevas del Almanzora. - PP DE ALMERÍA

ALMERÍA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado este viernes, durante la inauguración de la sede del PP de Cuevas del Almanzora, que su formación "está preparada" para afrontar las próximas elecciones generales y "lograr un cambio" de Gobierno en España.

"Desde el PP de Almería estamos preparados. Estamos listos para, unidos, echar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Es más que una necesidad; es una urgencia", ha afirmado según ha recogido la formación en una nota.

Fernández-Pacheco ha participado en este acto junto al presidente de la Diputación, José Antonio García, el presidente local del partido, Diego Bravo, y miembros de su equipo, a quienes ha agradecido el trabajo realizado para poner en marcha este nuevo espacio, "que nace con la vocación de convertirse en un punto de encuentro con los vecinos".

El presidente provincial ha destacado la dedicación de Diego Bravo al municipio y su labor desde la oposición, "manteniendo el contacto directo con los ciudadanos, escuchando sus problemas y trabajando para buscar soluciones".

En este sentido, ha asegurado que la nueva sede reforzará esa labor y será "una casa abierta a todos, un lugar para escuchar, para trabajar y para construir propuestas de futuro".

Por otra parte, Fernández-Pacheco ha reivindicado la necesidad de un cambio político tanto en España como en Cuevas del Almanzora. Así, ha defendido que "el PP trabajará para que Alberto Núñez Feijóo llegue a la Presidencia del Gobierno y Diego Bravo pueda convertirse en alcalde del municipio en las próximas elecciones municipales".

"Escuchar, explicar, responder y convencer es la forma de trabajar y de gobernar que defendemos desde el Partido Popular. Convencer para después vencer", ha manifestado.

Por su parte el presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, ha trasladado el respaldo del PP de Almería al proyecto que lidera Diego Bravo en Cuevas del Almanzora y ha asegurado que el municipio tiene la oportunidad de impulsar un cambio político. "Con un alcalde del PP las cosas cambian y mejoran. Las políticas que desarrollamos desde la Junta de Andalucía y la Diputación son las que Diego va a traer a Cuevas", ha afirmado.

García Alcaina ha destacado la unidad y fortaleza del partido y ha animado a la movilización de los afiliados y simpatizantes de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, convencido de que sus resultados serán un impulso para el proyecto municipal de Diego Bravo.

Finalmente, el presidente del PP de Cuevas del Almanzora, Diego Bravo, ha definido la nueva sede como "una sede de esperanza, con las puertas abiertas a todos los vecinos", y ha señalado que este espacio será el punto de partida para preparar los próximos retos electorales y construir una alternativa de gobierno para el municipio.

Bravo ha afirmado que el PP mejoró sus resultados en las últimas elecciones, con cerca de 500 votos más y ha expresado su confianza en que el trabajo realizado permita seguir creciendo.

El presidente local del PP ha concluido haciendo un llamamiento a los vecinos para que se impliquen en el futuro del municipio y respalden el proyecto que encabeza.

"Cuevas necesita un impulso, y desde el Partido Popular queremos trabajar para dar respuesta a sus problemas y hacer realidad los proyectos pendientes", ha concluido.