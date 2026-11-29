Partido más votado en cada comunidad autónoma en las elecciones generales de 2026 - EUROPA PRESS

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los resultados de las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre permitirán conocer qué partidos han obtenido más votos en cada comunidad autónoma y cómo ha cambiado el mapa electoral de España respecto a los pasados comicios del 23 de julio de 2023.

A medida que avance el escrutinio, el mapa elaborado por EpData mostrará qué candidaturas ocupan las primeras posiciones en las distintas comunidades y provincias. La herramienta permite comparar los resultados de ambas elecciones y consultar cómo ha evolucionado el apoyo a los partidos en cada territorio.

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES GENERALES 2026 EN CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA

Además del mapa general, Europa Press ofrece información específica sobre los resultados de las elecciones generales del 29N en las comunidades autónomas. En cada noticia se pueden consultar los votos y escaños obtenidos por las candidaturas, la participación y la evolución del escrutinio.

Para consultar el reparto de diputados en el conjunto de España, también se pueden seguir en este enlace.