Fiscalía vuelve a alertar en Almería de elevado índice de homicidios y delitos sexuales pese al descenso de criminalidad

ALMERÍA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El índice de homicidios y asesinatos en Almería, así como de delitos contra la libertad sexual, continúa "siendo muy elevado" pese a ser la única provincia andaluza en la que descendió en 2021 la criminalidad, aunque el incremento "más destacado" tanto cualitativa como cuantitativamente es el registrado en el cultivo de marihuana, donde lo "más preocupante" es que las plantaciones "suelen ser custodiadas por bandas armadas".

Así se recoge en la memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía hecha pública este jueves y en la que se sigue la misma línea que la apuntada respecto a 2020, en la que se remarcó que se había detectado una "disminución" de la criminalidad general en la provincia que achacó en ese momento a la pandemia y advirtió de que, pese a esto, los delitos más graves como homicidios y agresiones sexuales sí habían mantenido su incidencia.

La memoria, consultada por Europa Press, indica que la evolución de la criminalidad en 2021 en relación a los tipos delictivos aumentó en todas las provincias a excepción de Almería, donde se registró una bajada del 4,14 por ciento.

Señala la Fiscalía de Almería que, "otro año más", son "numerosos" los procedimientos que se tramitan como "consecuencia de la llegada a las costas de la provincial de pateras cargadas de personas que pretenden entrar irregularmente en nuestro país" a través "de bandas organizadas que actúan con ánimo de lucro y que ponen sistemáticamente en peligro la vida de las personas pues lo hacen con embarcaciones precarias y sobrecargadas, sin útiles de salvamento y en muchas ocasiones en condiciones climatológicas muy adversas".

Remarca, no obstante, que el incremento "más destacable" tanto cuantitativo como cualitativo es el de las plantaciones de marihuana tanto en viviendas, parcelas como en invernaderos, normalmente con enganches ilegales de electricidad. "Lo más preocupante es que habitualmente se custodian por personas armadas por las bandas organizadas que son los titulares de las plantaciones", apunta.

La memoria de a Fiscalía traslada respecto a Almería que los índices de delitos contra la vida y la integridad física, con un incremento del 33 por ciento, "siguen siendo muy elevados" y añade que "todos los años es elevado el número de homicidios, asesinatos" si bien es "lo habitual que se identifiquen y se detenga a sus autores y sean juzgados aunque en ocasiones se tarde años en la investigación porque se ha hecho desaparecer los cadáveres de las víctimas, lo que dificulta sin duda la investigación".

Alerta de que cada vez "son más" los "enfrentamientos" entre bandas organizadas, "los ajustes de cuentas que acaban en asesinatos, homicidios o lesiones graves" y subraya que "otro gran porcentaje" de estos delitos "tienen lugar en el ámbito de la violencia de género y familiar".

Con respecto a los delitos contra la libertad sexual, la Fiscalía asegura que los datos estadísticos refleja que han ascendido en todas las provincias --en Almería con un 17,62 por ciento-- e insiste en que "sigue siendo muy elevado el número de procedimientos que se tramitan" en la provincia de Almería.

"Abarca todas las modalidades delictivas, tanto agresiones como abusos sexuales, con víctimas tanto mayores como menores de edad, corrupción de menores, prostitución, exhibicionismo, y trata de seres humanos con finalidad de explotación sexual", detalla para precisar que, en este último supuesto, "normalmente son delitos cometidos por grupos organizados y con víctimas vulnerables e indefensas, teniendo que hacer uso habitualmente de la práctica de pruebas anticipadas y también de testigos protegidos".

El Ministerio Público destaca que, "especialmente", hay que lamentar "que en gran parte, las víctimas de estos delitos sean menores de edad" si bien "como aspecto positivo en este ámbito" ve conveniente resaltar que "en casi totalidad de los asuntos se está consiguiendo evitar la victimización secundaria o reiterada, realizando la prueba anticipada de la declaración de las víctimas y evitando en todo caso la confrontación visual con los acusados aunque hay que lamentar que en ocasiones se detectan deficiencias en las grabaciones que dificultan su visionado y audición en el juicio oral".

La memoria de 2021 recoge, por otro lado, que Almería mantiene un elevado número de procedimientos por impago de pensiones que explica, "como en años anteriores", señalando como "causa principal" la "grave crisis económica por la que atraviesa el país y que cada año que transcurre acentúa la difícil situación de las familias, especialmente en los casos de divorcio, separaciones legales o de hecho o supuestos asimilados".

"Igualmente un año más comprobamos un alto porcentaje de sentencias absolutorias en este dictadas por los juzgados de lo penal o de la audiencia provincial tras recurrirse en apelación la sentencia condenatoria dictada por el juzgado de lo penal, al apreciarse por el juzgador que el acusado no puede hacer frente a la obligación de contribuir a las cargas familiares por carecer de ingresos y tener una situación económica muy precaria", apunta.

Matiza, no obstante, que, si bien es cierto que "en varios casos se sospecha que obtiene ingresos no declarados en la llamada economía sumergida", no son circunstancias "fáciles de probar".

DISMINUCIÓN DE LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO

Respecto a los delitos contra e patrimonio, indica que Almería y Cádiz son las únicas provincias en las que han disminuido en un 4,49 y 8,88 por ciento, respectivamente. En concreto, traslada que se han reducido de forma "generalizada" en Almería los robos en sus distintas modalidades, así como los hurtos y demás delitos contra el patrimonio, "aunque se han incrementado, como en años anteriores, las estafas realizadas a través de Internet".

La Fiscalía remarca también, "un año más", los delitos de prevaricación administrativa, así como los de malversación y cohecho, "delitos que suelen ser de gran complejidad, por lo que normalmente su tramitación dura varios años y que en el caso de la malversación y el cohecho se tramitan y enjuician por la Ley del Tribunal del Jurado, lo que conlleva una especial dedicación y una enorme carga de trabajo para los fiscales correspondientes". Alude a que destacan especialmente los delitos de prevaricación urbanística.

La evolución de la criminalidad en los delitos contra la administración de justicia revela, según la memoria, que aunque esta clase de delitos "se reduce notablemente" en Almería, es "especialmente elevado" el número de procedimientos tramitados por quebrantamiento de condena o medida cautelar, mayoritariamente por quebrantamiento de órdenes de alejamiento, pero también en relación al cumplimiento de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad.

"Señala el Fiscal Jefe que sigue siendo muy elevado el número de procedimientos tramitados por delitos de denuncia falsa y especialmente las simulaciones de delito, en su mayoría de denuncias de sustracción de teléfonos móviles para cobrar el seguro, cuando realmente se han perdido o extraviado por los denunciantes", recoge.