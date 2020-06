Los hosteleros ante la cancelación de la feria de Almería: "Lo entendemos, lo respetamos y lo apoyamos"

ALMERÍA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (Ashal), Diego García, ha trasladado este miércoles el respeto del sector a la decisión del Ayuntamiento de Almería de cancelar la feria de agosto tras la recomendación efectuada por la Junta de Andalucía a los alcaldes de la región de cara a evitar estos eventos a fin de no producir aglomeraciones durante el verano.

"Lo entendemos, lo respetamos y lo apoyamos", ha indicado en declaraciones a Europa Press el presidente de Ashal, para quien ha compartido "toda decisión que tome el Ayuntamiento por el bien de la salud pública" y por "fomentar un destino seguro, responsable y sostenible", según ha dicho tras apuntar que el primer edil almeriense, Ramón Fernández-Pacheco (PP), le ha hecho llegar personalmente su decisión antes de hacerla pública.

García ha admitido que, hasta el momento, se habían producido al menos dos reuniones con el concejal de Cultura, Diego Cruz, para diseñar "algo parecido a una feria" con "algunas actividades que fomentaran el centro" durante el periodo en el que se diera esta celebración. "Asimilamos perfectamente que este año es diferente, más complicado, y lo entendemos como no puede ser de otra manera", ha insistido ante la decisión final del Ayuntamiento.

No obstante, el presidente de Ashal ha pedido al Consistorio que "no se olvide de un sector" que es "motor económico" y que ahora mismo "está tocado y hundido" debido a la crisis del coronavirus, lo que podría traducirse en el cierre de entre un 20 y un 30 por ciento de los negocios de la provincia si no se adoptan medidas adicionales para fomentar el consumo, según ha estimado.

El representante de los hosteleros ha asegurado que, con el desarrollo de la fase 2, solo el 40 por ciento de los negocios se encuentran operativos, con lo que "se vende al 40 por ciento". "Almería no solo vive de la gente de Almería, sino de las provincias colindantes que no pueden visitarnos", ha aseverado García, quien ha subrayado las particularidades de determinados segmentos, como el ocio nocturno o los hoteles.

"Aunque dicen que Andalucía es un destino preferente, las contrataciones están prácticamente paralizadas", ha añadido el presidente de Ashal, quien aún así ha reconocido que Andalucía es el destino turístico "donde más reservas se están haciendo de todo el mundo" y Almería constituye un lugar en el que "los clientes están poniendo el ojo".

A pesar de ello, la asociación ha reclamado al Gobierno central "acciones potentes" en materia de fiscalidad, como bajada de impuestos e IVA, así como otras para incentivar las compras, como un "cheque-consumo en el bolsillo de los ciudadanos". "Hay muchas acciones que se pueden poner, pero para eso hace falta que el Gobierno central tome cartas y se haga un plan de reconversión del sector que tanta falta hace en estos momentos", ha apuntado.

"DATOS BUENOS" EN LOS HOTELES

Por su parte, el concejal de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, Carlos Sánchez, ha asegurado este miércoles en rueda de prensa que, a la espera de contar con cifras concretas, se auguran "datos buenos" y "positivos" para los hoteles de la capital, de modo que "incluso hay algún hotel de Almería que es el tercero en reservas de toda Europa de su cadena", según se ha referido.

Sánchez ha incidido en su contacto con los directores de los establecimientos que el movimiento de reservas se da principalmente entre turistas nacionales, con una tendencia a estancias más largas, de entre 14 y 20 días frente a los cuatro o siete días de años anteriores.

"La gente está yéndose a sitios donde el covid-19 no ha tenido tanto recorrido como en otras ciudades", ha interpretado el concejal, para quien los visitantes apuesta por ciudades poco pobladas y con espacios abiertos.

Para apuntalar estas visitas, el Ayuntamiento ha licitado una campaña a nivel nacional de promoción de la ciudad en televisión y medios digitales. "Posiblemente empiece a funcionar la última semana de junio", ha avanzado.