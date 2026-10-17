Imanol Arias y María Barranco despiertan risas y reflexión en el Maestro Padilla de Almería con 'Mejor No Decirlo'

Imanol Arias y María Barranco en la obra 'Mejor No Decirlo' - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Municipal Maestro Padilla de Almería ha acogido este viernes la representación de 'Mejor No Decirlo', una comedia protagonizada por Imanol Arias y María Barranco sobre los silencios, las verdades incómodas y los límites de la sinceridad en las relaciones de pareja.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, la función, integrada en la programación del Otoño Cultural del Área de Cultura, Educación, Museos y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, ha llenado el patio de butacas. A lo largo de la representación, el público "alternó las risas con momentos de reflexión e identificación con las situaciones planteadas por los protagonistas, y respondió con aplausos al finalizar el espectáculo".

La obra escrita por Salomé Lelouch, dirigida por Claudio Tolcachir y producida por Pentación, parte de una situación cotidiana: una pareja que, después de muchos años de convivencia, decide dejar de guardarse aquello que habitualmente calla. A partir de esta premisa, el montaje explora con humor las consecuencias de decir siempre lo que se piensa y cuestiona si la sinceridad absoluta es necesariamente la mejor fórmula para mantener una relación.

Sobre el escenario, Imanol Arias y María Barranco dan vida a Él y Ella, dos personajes que afrontan el desafío de cambiar las reglas de su convivencia. El diálogo entre ambos convierte las pequeñas tensiones cotidianas, las complicidades y las verdades no dichas en el motor de una comedia que anima al espectador a reconocerse en algunas de sus situaciones.