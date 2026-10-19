La Junta evalúa el impacto de las lluvias torrenciales en el campo de Almería: "Esperamos que sean daños puntuales"

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, atiende a los medios antes de visitar la Escuela Familiar Agraria Campomar. A 19 de octubre de 2026 en Aguadulce, Almería (Andalucía, España). - Marian León - Europa Press

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 19 (EUROPA PRESS)

El consejero andaluz de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha señalado este lunes que la Junta de Andalucía, junto con los ayuntamientos de la zona del Poniente almeriense, han abierto oficinas para evaluar el impacto de las lluvias torrenciales acaecidas este pasado fin de semana en el campo.

En declaraciones a los medios, el consejero confía en que los daños sean "puntuales" aunque ha instado a tener un balance más preciso para conocer el alcance de los daños en fincas, caminos rurales e invernaderos que se han visto afectados por las precipitaciones y las salidas de ramblas.

"Llevamos monitorizando la situación desde el primer momento", ha asegurado Fernández-Pacheco, quien ha incidido en los contactos que se mantienen con los responsables municipales y la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) a la espera de poder contar con "datos definitivos".

Así, ha apuntado que varios ayuntamientos "están abriendo oficinas para recopilar toda la información", por lo que ha animado a los agricultores afectados a dirigirse a ellos así como a la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de La Mojonera, que también ha quedado habilitada.

"Vamos a analizarlo, vamos a ver también qué cobertura tiene el seguro agrario en esa zona, y una vez que tengamos un balance definitivo adoptaremos las mejores decisiones de cara a paliar los daños que el temporal ha causado", ha añadido el titular andaluz de Agricultura.