Las lluvias provocan desprendimientos y daños en explotaciones agrícolas de la pedanía de la Garnatilla (Granada)

Daños provocados por las lluvias en el entorno de La Garnatilla, en Motril (Granada). - AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

MOTRIL (GRANADA), 19 (EUROPA PRESS)

Las intensas lluvias del pasado domingo ocasionaron desprendimientos y daños en explotaciones agrícolas y vías rurales de una zona cercana a la pedanía de la Garnatilla, en Motril (Granada), en la que residen alrededor de 160 familias.

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha visitado las actuaciones de los servicios municipales sobre los desperfectos, que se han concentrado en la zona del Llano de la Garnatilla, ubicada entre los anejos de la Garnatilla y los Tablones, en cuya carretera de acceso se ha producido un "grave desprendimiento".

También se han registrado en otros tramos de los caminos rurales que colindan en la zona y caídas en los muros de delimitación de fincas tropicales, daños que afectan especialmente a la agricultura local.

"La principal zona afectada por estas lluvias se ha localizado en un espacio en el que conviven alrededor de 160 familias y en la que, además, trabajan muchos agricultores (...) al ser un espacio que da servicio a un importante número de invernaderos y plantaciones agrícolas", según relata la alcaldesa, quien destaca la "celeridad" con la que han actuado los servicios municipales.

A ello ha sumado las labores preventivas que han evitado "males mayores", como la limpieza de ramblas e imbornales, con lo cual, "a pesar de que también llovió copiosamente en la ciudad, el agua se pudo absorber rápidamente", ha aseverado.

La concejal de Urbanismo, María Ángeles Escámez, ha explicado que la zona afectada es "un punto de gran afluencia por la gran cantidad de plantaciones agrícolas, invernaderos y vecinos que transitan la zona" por lo que se trabaja con "urgencia" para restablecer la normalidad.