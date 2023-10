Junta pide a Subdelegación que vuelva a convocar la comisión por los cortes de luz en Almería

SEVILLA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno que "vuelva a convocar" una reunión de la 'Comisión contra los cortes de luz y el fraude eléctrico' de Almería y ha indicado que la Junta andaluza va a "actualizar" la auditoria "independiente" que ya realizó en el pasado para analizar las circunstancias en las que se dan "los cortes de luz" recurrentes en algunos barrios de la capital almeriense.

"Ese primer informe demostró que la potencia instalada está sobredimensionada respecto a la contratada y la mayor parte de las deficiencias verificadas se deben a manipulaciones de la red a cargo de terceros o a conexiones ilegales", ha trasladado en sede parlamentaria a preguntas de la diputada de Por Andalucía, Alejandra Durán, quien negaba con la cabeza estas afirmaciones.

Paradela, quien ha trasladado que en el Gobierno andaluz están "absolutamente concienciados y preocupados por los cortes de suministro eléctrico que padecen los vecinos" de Almería, ha instado a "asumir que, en la mayoría de los casos, el origen de estos cortes de luz está en una saturación de la red provocada por el cultivo ilegal de marihuana".

"Es absolutamente así y de ahí que estemos ante un problema que es profundamente complejo, cuya solución supera las competencias de la Junta y que exige la colaboración institucional leal entre las administraciones", ha señalado.

El consejero ha aludido a la comisión creada en Almería con la participación de Endesa, que hace "tiempo que no se reúne" y ha abogado por "avanzar" en esa colaboración para terminar "de una vez por todas con una situación de injusticia que terminan pagando a aquellos vecinos que están al corriente de su factura eléctrica".

Al hilo de esto, ha remarcado que las "deficiencias" que se detectaron al realizar la autoría "independiente" se han "tratado de subsanar" a través de la distribuidora eléctrica "a instancia esta consejería, con ampliaciones de potencia en esos barrios".

Ha citado Paradela concretamente los barrios de Pescadería, El Puche y otras zonas de la capital almeriense, "donde se han reemplazado los equipos afectados por sobrecarga, se han digitalizado las instalaciones y como novedad se están instalando interruptores rearmables", según ha detallado.

Por último, ha hecho referencia a memoria de la Fiscalía Andalucía que, en los últimos años, "pone de manifiesto la conexión entre el cultivo de marihuana y los cortes de luz".

Según el informe, la energía defraudada en Almería capital hasta agosto de 2023 se cifra en 4,9 millones de kilovatios horas. De esta, el 65% se corresponde con el cultivo ilegal de marihuana en el interior de viviendas, mientras que en el conjunto de la provincia se ha producido un aumento del 27.

"Por tanto, hay que convocar esa mesa y hay que instar al gobierno de España a revisar la tipificación del delito porque puedo asegurar con absoluta rotundidad que nosotros cumplimos escrupulosamente y con total determinación con nuestras competencias", ha concluido.

Por su parte, la parlamentaria de Por Andalucía ha trasladado que el problema no se da solo en la capital, sino también en municipios como Vícar, Roquetas de Mar, Níjar y en El Ejido y que los cortes de luz "se producen cada vez con mayor asiduidad en barrios castigados por la crisis".

Duran ha cuantificado en un 30% los vecinos de estas zonas "afectados" pese a que "pagan de manera puntual su factura" y ha criticado cómo son "engañados y maltratados por la compañía eléctrica".

"No basta con crear una comisión, sino que hay que trabajar porque la tragedia sigue, el reloj sigue sumando días sin suministro cuando hablamos de negocios que de buenas a primeras se quedan en penumbra, hablamos de alumbrados públicos que en plena noche dejan de dar luz, hablamos de personas dependientes conectadas e una máquina de oxígeno para vivir, hablamos de mayores que tienen que subir las escaleras porque el ascensor no funciona, hablamos de menores que tienen que estudiar con camping gas o con una vela, y hablamos también de que en plena ola de calor los ventiladores que no funcionan y en plena ola de frío, las calefacciones que tampoco funcionan", ha asegurado.

Durán, quien ha remarcado que se trata "de una emergencia humanitaria a la que la Junta debe dar solución", ha subrayado que la luz "es un derecho y no un privilegio" y ha exigido que se adopten "medidas concretas para acabar con esta problemática".