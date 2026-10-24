La Lotería Nacional deja el primer y del segundo premio en Vélez Rubio y Pulpí, en Almería

Archivo - Imagen de archivo de una administración de lotería. - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Lotería Nacional ha dejado este sábado en la provincia de Almería parte del primer premio, correspondiente al número 00756, consignado en la localidad de Vélez Rubio; y también del segundo del número 83.727, que ha llegado al municipio de Pulpí.

En concreto, según Loterías y Apuestas del Estado, el primer premio, con 600.000 euros al número, ha sido consignado en la administración número 1 de Vélez-Rubio, ubicada en calle Abadía, 8. Además otros boletos con este primer premio han sido consignados en Elche (Alicante) y en Reinosa (Cantabria).

El segundo premio, dotado con 120.000 euros al número, ha estado más repartido y ha sido consignado en la avenida de Los Escolares del municipio de Pulpí.

Además, hay boletos consignados en Gavà (Barcelona), A Coruña, Castillo del Romeral (Las Palmas), Sarria (Lugo), Irurtzun (Navarra), Pamplona (Navarra), Villar de Ciervo (Salamanca), Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife), Alzira (Valencia), Xàtiva (Valencia) y Tudela del Duero (Valladolid). El reintegro ha correspondido al 6, 7 y 1.