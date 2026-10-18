Se mantiene el Plan de Emergencias Municipal en El Ejido (Almería) y la alcaldesa pide prudencia por las fuertes lluvias

Imagen de las incidencias por las intensas lluvias en El Ejido (Almería), por las que el Ayuntamiento ha tenido que activar el Plan de Emergencias Municipal. A 17 de octubre de 2026 en El Ejido (Almería, Andalucía, España). - Curro Vallejo - Europa Press

EL EJIDO (ALMERÍA), 18 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de El Ejido (Almería), Julia Ibáñez, ha comunicado este domingo que se mantiene activado el Plan de Emergencias Municipal ante la previsión por lluvias y tormentas emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), motivo por el que la primera edil ha pedido máxima prudencia a los habitantes de la localidad.

En un vídeo difundido a través de la cuenta oficial de Facebook del Ayuntamiento, consultada por Europa Press, la regidora ha informado que continúan coordinando todos los servicios municipales desde el Centro de Coordinación Operativa y Videovigilancia (Cecov) para dar respuesta a todas las incidencias.

Asimismo, ha puesto en contexto que la zona de El Ejido continúa bajo aviso amarillo por lluvias, por lo que "seguimos muy pendientes de la evolución y pedimos prudencia, responsabilidad y precaución", ha incidido Ibáñez. En este sentido, ha recomendado evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia a través de los canales oficiales.

Sobre las 14,39 horas de este pasado sábado, el Ayuntamiento de El Ejido activó el Plan de Emergencias Municipal, tras el aviso naranja por lluvias emitido por los servicios de meteorología y emergencias, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y coordinar la respuesta municipal ante las consecuencias del temporal.

El Centro de Coordinación Operativa (CECOP) recibió más de un centenar de incidencias a través del servicio de emergencias 112, relacionadas principalmente con daños materiales, vehículos inmovilizados en distintas vías, entradas de agua en bajos de edificios, acumulaciones de agua y arrastres de materiales y sedimentos procedentes de las ramblas.

Según ha indicado en una nota, desde el primer momento, el Ayuntamiento movilizó y coordinó todos los servicios municipales, entre ellos Policía Local, Protección Civil, DUE, Obras Públicas, Agricultura, así como el resto de áreas y servicios implicados, para actuar con la mayor rapidez posible, atender las incidencias y minimizar los efectos de las intensas precipitaciones.

Como medida preventiva, el Ayuntamiento de El Ejido decretó la suspensión de todas las actividades municipales, tanto deportivas como culturales, recreativas y de ocio, con el objetivo de evitar riesgos y garantizar la seguridad de la ciudadanía.