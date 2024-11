Marta Hazas y los 'chanantes' Joaquín Reyes, Carlos Areces y Ernesto Sevilla abren con risas las mesas redondas de Fical

ALMERÍA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actriz Marta Hazas y los actores y cómicos del popular programa de scketches 'La hora chanante' Joaquín Reyes, Carlos Areces y Ernesto Sevilla han inaugurado este viernes entre risas las mesas redondas del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), en las que han apuntalado con sus testimonios la importancia de la vocación y de la creatividad en el oficio de la interpretación.

"Yo creo que me moriré haciendo cosas, ya sea escribiendo, dibujando o actuando, pero la creatividad sí que es algo muy importante", ha destacado el actor Joaquín Reyes durante su participación en el acto moderado por el escritor Luis Alegre en un concurridísmo Patio de Luces de la Diputación Provincial de Almería.

Los actores han narrado sus dispares inicios frente a las cámaras y han hecho un repaso de sus trayectorias. "Creo que nunca planeamos nada así y, de hecho, creo que ahora somos conscientes de que hemos tenido mucha suerte", ha valorado Ernesto Sevilla, quien ha asegurado que en su futuro se ve, al igual que en sus orígenes, haciendo un programa de sketches. "Para mí no es tiempo perdido", ha recalcado.

La actriz Marta Hazas, que desde el inicio del coloquio ha querido 'mimetizarse' con el resto del elenco al afirmar que acudía a "hacer de Julián López", ha señalado sus ansias por seguir aprendiendo del oficio, en especial de la comedia. "Creo que es un buen medio para envejecer", ha asegurado antes de manifestar que, según cree, su vocación la llevará a trabajar incluso durante su vejez.

"Esta profesión me divierte y me pone mucho, lo bueno sería poder elegir y no tener que trabajar por obligación", ha manifestado la actriz, quien entre sus inquietudes aún están hacer "un gran protagonista en cine" o "seguir produciendo" películas.

Por su parte, Ernesto Sevilla ha asegurado que su vocación como actor le llegó más tarde. "Yo siempre quise dirigir", ha dicho el intérprete en contraposición a Carlos Areces quien, por su parte, ha afirmado que siempre quiso "hacer cine".

"Mi sueño mi idea era trabajar con Álex de la Iglesia y con Almodóvar, que eran mis dos fetiches vivos. Pero, claro, de repente, cuando Alex se convierte en un amigo, digo ¿ahora qué mas? Y entonces llegaba Tarantino. Eso todavía no ha terminado de cuajar", ha bromeado.

El canal de televisión Paramount Comedy fue la plataforma que inesperadamente lanzó a la fama a los actores que venían de hacer estudios de Bellas Artes. "Las audiencias eran residuales, pero nos dejaron tiempo, confiaron en nosotros y nos juntamos gente con mucha gracia para hacer una cosa muy original, muy auténtica, muy genuina", ha valorado Reyes tras el paso de todos ellos también por 'Muchachada Nui' o 'Museo Coconut'.

En aquellos programas también acompañaban al 'núcleo' duro del grupo el citado Julián López, Raúl Cimas y también frecuentaban Pablo Chiapella y Aníbal Gómez. "Juntamos un talento que es difícil que se pueda volver a repetir", ha dicho Reyes entre la broma y la verdad. "Un grupo de amigos creando y que nos pagaran por ello ¡Y éramos jóvenes!", ha dicho Sevilla, con la guinda de Areces, "y con más pelo".

Sobre sus situaciones cómicas en los rodajes, Marta Hazas ha evocado alguna que otra caída hilarante mientras que Ernesto Sevilla ha explicado sus tropiezos desde un bafle al que subió al creer que era el escenario. Carlos Areces también ha explicado como se rompió ambos tobillos haciendo una secuencia de 'Las aventuras del joven Rappel' de Muchachada Nui.

Asimismo, han narrado como algunos de los 'testimonios' o 'celebrities' que Joaquín Reyes hacía en 'La Hora Chanante', en 'Muchachada Nui' y también en 'El Intermedio' de La Sexta no han llegado a sentar bien a algunos de sus protagonistas, entre ellos Manu Chao. "Me quería dar una palicilla antiglobalización", ha bromeado al narrar el momento que quiso ir a saludarle en un concierto.

"Disfrazaos de Puigdemont si queréis vivir una aventura", ha trasladado a un público entre risas para recordar cómo su caracterización del político catalán en un parque de Torrejón de Ardoz provocó que algún vecino llamara a la policía.