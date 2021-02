Médicos del sector privado de Almería critican la falta de citas y esperas de un mes para ser vacunados

ALMERÍA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los médicos que ejercen su labor en el sector privado en Almería han criticado la falta de citas y las esperas para ser vacunados contra el covid-19 al no haber recibido aún su primera dosis desde que se solicitara ingresar en un listado a finales del pasado mes de enero, incluso a pesar de que en muchas ocasiones atienden a pacientes en sus clínicas y consultas derivados del sector público.

"Lo que no puede ser racionalmente es que se tenga un criterio de vinculación laboral. El orden natural es la función del sanitario y el riesgo que corre, pero aquí se ha hecho mucho por la vinculación laboral, primero por la pública y después la privada", ha indicado en declaraciones a Europa Press el presidente del Colegio de Médicos de Almería, Francisco Martínez Amo.

Es el caso del doctor Martín García, quien solicitó por primera vez a finales del pasado mes de enero ser incluido junto con sus equipos en las listas de vacunación y, por el momento, no ha recibido respuesta. "Llevo llamando todo el mes de febrero y nada", ha asegurado el facultativo, que mediante un concierto con el SAS atiende en sus clínicas a cerca de un centenar de pacientes diarios para la realización de pruebas de radiodiagnóstico.

El especialista ha asegurado que fue un cambio de criterio en la elaboración de las listas por parte del SAS lo que originó los mayores problemas al derivar la confección de turnos desde Sevilla. En este sentido, ha asegurado que una amplia mayoría de médicos del sector privado, en torno a un "90 por ciento", se encuentran sin vacunar.

El presidente del órgano colegial de Almería ha reconocido que aún se dan "incidencias" ante la existencia de médicos que siguen sin vacunar, sentido en el que ha especificado que desde el Colegio se trasladan periódicamente a la Delegación Territorial de Salud y Familias de Almería los listados de profesionales que aún no han recibido sus dosis para tratar de agilizar el proceso. El propio Colegio envía a los colegiados requerimientos para que expresen su situación y conocer cómo avanza el grado de vacunación.

Para el doctor García, quien desconoce los motivos por los que aún no ha sido citado, los profesionales que ejercen fuera del sector público y que no tiene contacto con los hospitales privados de la compañías de seguros se han "quedado fuera del sistema". "Casi la totalidad de nosotros estamos sin vacunar, para la administración no existimos", ha recalcado tras mostrar las inscripciones remitidas en distintos momentos.

Martínez Amo ha reconocido cierto malestar entre los profesionales que, tras diferentes requirimientos, no se encuentran integrados en los listados, aunque también ha reconocido que uno de los principales problemas es la "falta de vacunas" por su "precario suministro". "Ha habido un poco de desmadre", ha apuntado a pesar de que, según ha apreciado, la situación ha mejorado en las últimas semanas porque los sanitarios han "apretado", llegando a darse convocatorias diarias de hasta "500 personas".

Fuentes de la Junta de Andalucía han señalado que el proceso para la vacunación de los profesionales sanitarios se mantienen en marcha y se organizan distintos llamamientos y turnos para suministrar las correspondientes dosis entre los facultativos que aún restan por vacunar. Asimismo, han apuntado que desde el Gobierno andaluz se han reclamado más vacunas para elevar el ritmo y poder inmunizar a los profesionales lo antes posible.