Montero reprocha al Gobierno que se reúna con los barones del PP para abordar la financiación autonómica

Publicado 12/02/2018 22:31:00 CET

PSOE afirma que, con el dinero que se ha dejado de recibir, Almería podría financiar la educación y la dependencia durante todo un año

ALMERÍA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha afeado al Gobierno central la reunión sobre financiación autonómica que ha mantenido este lunes con los barones regionales del PP.

En un acto en Almería con representantes institucionales y orgánicos del PSOE de Almería, Montero ha criticado que "la única ocurrencia" que haya tenido el Gobierno haya sido reunirse con los líderes regionales del PP, "como si el resto de comunidades autónomas no tuvieran valor, no tuvieran importancia, y como si este debate se pudiera desarrollar dependiendo de la adscripción política o del color político que tenga cada administración de turno".

Montero ha dudado de que el Gobierno central vaya a "cumplir con la palabra dada" a la presidenta de la Junta de Andalucía "hace más de un año", cuando dijeron que "empezaríamos 2018 con el nuevo modelo de financiación". "No sólo no hemos empezado, sino que no hay ninguna perspectiva de que a lo largo de este año podamos tener un consenso a propósito del modelo, porque el Gobierno no ha puesto ni una sola iniciativa encima de la mesa que permita el diálogo", ha lamentado.

La consejera ha asegurado que la postura adoptada por el Ejecutivo central va a "estimular" que el PSOE "siga gritando alto y claro la necesidad y la urgencia de un nuevo modelo de financiación autonómica". En este punto, ha recordado que Susana Díaz hizo una invitación a los grupos políticos del Parlamento "para no sólo tener una posición desde el Gobierno, sino que hubiera una opinión compartida con las distintas fuerzas políticas del Parlamento y que a Andalucía se la escuchara con mayor fuerza en el conjunto de España".

"Cada formación acaba de entregar su propuesta, con lo que a lo largo del mes de febrero tendremos, espero, la oportunidad de consensuar una posición que nos permita defender los intereses de Andalucía, para que todos los ciudadanos seamos iguales, vivamos donde vivamos y para que se acabe con ese cuento que no va a ningún lado, en donde parece que contribuyen los territorios, cuando quienes contribuyen son las personas", ha aseverado Montero, quien ha incidido en que "las que más ganan contribuyen más, las que menos ganan contribuyen menos, vivan donde vivan, y ese dinero se tiene que repartir luego en forma de sanidad, de educación, de dependencia o de políticas de empleo para que ahí todos podamos ser iguales".

La consejera ha cifrado en mil millones de euros la cantidad que Andalucía pierde cada año a través de un modelo de financiación "que ha caducado". "Si recibiéramos sólo en relación con la media, tendríamos esos mil millones que nos faltan cada año y que son absolutamente imprescindibles para impulsar la convergencia económica y la creación de empleo", ha asegurado.

REPERCUSIÓN EN ALMERÍA

En cuanto a la provincia almeriense, el secretario general del PSOE provincial, José Luis Sánchez Teruel, ha asegurado que, tomando como referencia el peso poblacional de Almería, la provincia habría dejado de recibir unos 500 millones de euros desde el año 2009.

"Estamos hablando de una cantidad muy importante, que permitiría financiar durante todo un año el sistema educativo público en la provincia de Almería y el sistema público de la dependencia, o que permitiría financiar durante todo un año toda la actividad sanitaria en torno al complejo hospitalario de Torrecárdenas, el hospital de La Inmaculada y la red de centros de atención primaria", ha ejemplificado.

Como señala, "son cuantías muy importantes y, si no se ponen a disposición del Gobierno de Andalucía, quienes lo sufren son los ciudadanos". Según ha mantenido, Andalucía "necesita que el Gobierno de España aborde con seriedad, rigor y voluntad política este asunto, porque en definitiva está en juego el interés de los ciudadanos, y con ese interés no se debe jugar".