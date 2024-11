Níjar (Almería) destaca los fondos europeos para mejorar infraestructuras hidráulicas tras la alerta roja

NÍJAR (ALMERÍA), 4 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, ha destacado este lunes la importancia de aprovechar los fondos europeos para implementar infraestructuras hidráulicas en el municipio como forma de "prevención ante futuras emergencias meteorológicas", tras la alerta roja por lluvia que ha afectado a la provincia de Almería.

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Garrido ha expresado que la reciente situación en Valencia ha servido como recordatorio de la importancia de atender los avisos rojos y situaciones de emergencia. "Sin ninguna duda, lo que ha pasado en Valencia nos ha servido para estar todos en un mayor nivel de atención y alerta", ha comentado Garrido. Níjar cuenta con una estructura técnica que, en sus palabras, "no ha dudado ni un segundo en ponerse en marcha" ante momentos críticos.

En este sentido, Garrido ha anunciado que están preparando una reunión técnica para revisar los proyectos de prevención y plantear nuevas medidas. "Estamos a punto de salir para tener una reunión con la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, visitar uno de los problemas que hemos tenido y explicarle aquellos proyectos que tenemos que acometer y que nos tienen que ayudar otras Administraciones", ha añadido.

"El Ayuntamiento por sí mismo no tiene posibilidad de poder llevarlo a cabo, pero que sí que hacen falta muchas infraestructuras para ayudar a la población en momentos de lluvias torrenciales", ha declarado Garrido.

Garrido ha resaltado la importancia de "mantener los cauces limpios" para evitar bloqueos en las ramblas durante lluvias intensas y ha agradecido a la Junta de Andalucía su "gran esfuerzo en limpieza de ramblas en nuestro municipio". Además, ha enfatizado la necesidad de una mayor concienciación ciudadana para evitar la acumulación de residuos. "No solamente con limpiar es suficiente, es también muy, muy, muy importante no ensuciar o no entorpecer esos cauces", ha advertido.

El alcalde ha expresado "su alivio porque Níjar no haya sufrido grandes incidentes" durante las últimas lluvias, aunque sí han registrado algunos problemas menores que están siendo revisados, ha apuntado.

Por su parte, la delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, ha subrayado también la importancia de las infraestructuras hidráulicas, como las obras en los ríos y ramblas de Almería, que, según ha señalado, "han funcionado gracias a las inversiones del Gobierno andaluz".

Asimismo, Martín ha calificado como "una medida absolutamente extraordinaria" la respuesta ante la reciente alerta roja por lluvias torrenciales en la provincia y ha destacado que el sistema de emergencias 112 fue "vital y fundamental" para coordinar las acciones con "más de 26 alcaldes, permitiendo activar todos los dispositivos de carretera, de emergencia, de protección civil y de policía".

Según la delegada de la Junta en Almería, los ayuntamientos y la población mostraron "un comportamiento ejemplar", gracias a la suspensión de actividades y al cumplimento de las indicaciones de seguridad.