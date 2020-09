Ochenta familias dejan "vacías" las aulas del centro de infantil Arco Iris de Roquetas por falta de medidas de seguridad

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unas 80 familias con hijos escolarizados en el CEIP 'Arco Iris' de Roquetas de Mar (Almería) no han acudido a clase este martes para protestar por la "inacción" de la Junta de Andalucía ante los requerimientos de la comunidad educativa para "poder volver a las aulas con un grado de seguridad razonable".

Los padres del centro iniciaron las protestas al inicio del curso escolar la semana pasada y ya rechazaron llevar al centro escolar a sus hijos tras comprobar en una reunión previa "que no había separación entre mesas, apenas once centímetros, o que las ventanas no se pueden abrir para ventilar".

Una de las portavoces, Cristina Esquinas, ha indicado que este martes son unas 80 las familias de los ciclos de Infantil y de Primaria que se han sumado a la iniciativa 'aulas vacías' y que "aquellos que no han podido hacerlo por problemas de conciliación, han decidido que sus hijos lleven camisetas blancas en solidaridad".

Según indican los padres del CEIP 'Arco Iris', sus "inquietudes y temores" pasan, por un lado, por el hecho de la aplicación de medidas "que creemos contradictorias, como que los niños desayunen dentro del aula".

Añaden que, a su juicio, ya que los espacios de recreo "están parcelados y las distintas clases no se mezclan, se podría aprovechar el momento del recreo para el cambio de mascarilla dado que su uso recomendado "no debe exceder las cuatro horas" y "permitir que los niños desayunen al aire libre".

Los padres sugieren que se usen otros espacios, incluso al aire libre, para "descongestionar las aulas" y apuntan que "desde el centro se debería presionar más a la administración ya que se está poniendo en riesgo la salud de toda la comunidad educativa".

En un comunicado, precisan que, dadas las características de las dependencias escolares, "no se pueden cumplir medidas como mantener una distancia mínima de seguridad si no se provee de más espacios a los centros o si no se contratan más docentes".

"Uno o dos refuerzos covid no permiten hacer prácticamente desdobles, por no hablar de Infantil, donde el refuerzo es cero", reprochan al tiempo que advierten de que "si no se provee de recursos materiales a los centros, no hay cole seguro".

Los padres concluyen que, desde el equipo directivo "nos aseguran que, reiteradamente, han solicitado a la Delegación de Educación el cambio de mobiliario para las clases con mesas corridas" y recuerdan que, en la actualidad, "es imposible cualquier maniobra para ganar unos centímetros de separación, por lo que los niños están sentados a once centímetros unos de otros".