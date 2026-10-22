Piden 15 años de prisión al acusado de matar a golpes a su compañero de residencia en un cortijo de El Ejido (Almería)

Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Almería va a solicitar 15 años de prisión para el hombre detenido en julio de 2025 acusado de matar al hombre con el que convivía en un cortijo situado en la pedanía de Tarambana en El Ejido (Almería) tras una pelea en la que le habría asestado varios cortes y le habría golpeado en la cabeza con dos bloques de hormigón, lo que le condujo a la muerte.

El acusado por un delito de homicidio será enjuiciado por un tribunal de jurado en la Audiencia Provincial de Almería a partir del próximo 3 de noviembre a lo largo de tres sesiones para las que se ha previsto la comparecencia de una decena de testigos y otra decena de peritos.

El fiscal señala en su escrito provisional de acusación, consultado por Europa Press, que sobre las 20,45 horas del 7 de julio de 2025 el acusado mantuvo una discusión con la víctima, de 56 años de edad, cuando se encontraban en el interior del cortijo en el que ambos residían, ubicado en el paraje ejidense de Tarambana.

Durante dicha discusión, cada uno de ellos habría agarrado un cuchillo para acometerse mutuamente, de forma que terminaron por salir al exterior de la vivienda donde el acusado "se colocó encima" de la víctima y "con ánimo de acabar con su vida", le habría agredido con un bloque de hormigón en la parte posterior de la cabeza.

Así, la Fiscalía incide en que mientras que la víctima estaba privada "de cualquier posibilidad de defensa" tras ese primer impacto, el acusado habría llegado a coger un segundo bloque de hormigón para "golpearle nuevamente en el cráneo".

El afectado falleció instantes después a consecuencia de un traumatismo craneofacial severo con hemorragia, si bien también sufrió otras lesiones que le llevaron a padecer un colapso pulmonar. El informe forense relata además multitud de lesiones por todo el cuerpo a raíz del enfrentamiento, especialmente en la cara y el cuello.

HUBO AMENAZAS SEMANAS ANTES

El escrito de acusación da cuenta, además, de las "desavenencias previas" existentes entre el acusado y la víctima, quien lo había denunciado por amenazas apenas unas tres semanas antes, lo que dio lugar a un juicio inmediato en el que el investigado fue condenado.

En dicha sentencia, según recoge el Ministerio Público, aparece acreditado que el acusado profirió a la víctima, que contaba con dos hijas en el momento de los hechos, la expresión "vete de la vivienda o te mato".

Por su parte, la defensa ejercida a través del abogado José Ramón Cantajelo solicitará la absolución para el acusado al considerar que la pelea en la que se vio envuelto desató en él "un ataque de pánico" y una "obcecación severa" que influyó en un "desequilibrio psicológico" que ya padecía y por el que no recibió tratamiento de salud mental.

Según el letrado defensor, el acusado no era "dueño de sus actos" en el momento de la agresión, pues "se hallaba en un estado de obcecación y trastorno que le privaba de sus facultades", sentido en el que considera que concurren las eximentes de enajenación mental o trastorno mental transitorio y miedo insuperable.

Además de las penas privativas de libertad, el fiscal también solicita ocho años de libertad vigilada y una indemnización total de 100.000 euros para las dos hijas del finado.