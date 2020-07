PP afea a la alcaldesa de Níjar (Almería) que pida medios ante el covid-19 tras "despreciar" 140.000 euros de Diputación

ALMERÍA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PP de Níjar y diputado provincial de Promoción Agroalimentaria, Antonio Jesús Rodríguez, ha criticado este miércoles que la alcaldesa del municipio, Esperanza Pérez (PSOE), reclamara "medios precisos para poder actuar" ante el covid-19 cuando, según ha afirmado, "ha despreciado 140.000 euros como mínimo de ayudas de la Diputación" porque "ni siquiera las ha solicitado" al contrario que el resto de municipios.

En declaraciones a los medios, Rodríguez ha calificado de "bochornosas" las consideraciones de la primer edil puesto que la situación de la localidad, en donde hay declarados tres brotes que afectan a 16 personas y acumula ya 63 positivos, "es su responsabilidad", con lo que cree una "vergüenza" que "acuse a la Junta de Andalucía de lo que ella está dejando de hacer".

Asimismo, ha afeado que la regidora se haya quejado de la imposibilidad de acometer mayores inversiones dado que, según explicó ella misma, "según la regla de gasto heredada del anterior ministro de Economía" el Ayuntamiento "correría el riesgo de tener que articular un plan de viabilidad con ajustes adicionales".

"Es una vergüenza que la alcaldesa acuse al ministro de Hacienda del PP que hace más de dos años que dejó el Gobierno de la situación que hoy está viviendo en Níjar", ha manifestado al respecto el edil popular.

El concejal también ha acusado a Pérez de atribuirse "los beneficios que produjo el que en la primera oleada, en el confinamiento, Níjar fuera un municipio donde se dieron pocos casos" como si fuera "suyo el mérito" para después no haber hecho "nada".

"Níjar es el único municipio de Almería que no tiene ningún plan de apoyo a autónomos, que no tiene ningún plan de apoyo a empresarios, que no tiene ningún plan de apoyo a afectados, que no ha hecho absolutamente nada durante esta crisis", ha criticado el líder de la oposición en el Consistorio nijareño, quien ante los brotes considera que la alcaldesa ha repartido "responsabilidades a todo el mundo menos a ella".

Rodríguez cree que la localidad "ha perdido una buena oportunidad" tras no solicitar las ayudas de la Diputación, con las que podría "acometer cuestiones relacionadas con la salud y la prevención del covid". "Ahora dice que la responsabilidad es de otras administraciones", ha recalcado tras asegurar que las autoridades sanitarias trabajan ya para "acotar" los brotes, que espera se "erradiquen" lo antes posible.