El PP de Almería destaca el Plan de Vivienda de Feijóo para "facilitar el acceso a un hogar y proteger la propiedad"

La diputada nacional del Partido Popular de Almería, Ana Martínez Labella - PP ALMERÍA

ALMERÍA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del Partido Popular de Almería, Ana Martínez Labella, ha defendido este sábado las propuestas de vivienda del partido y el plan presentado por su líder, Alberto Núñez Feijóo, para "aumentar la oferta, facilitar el acceso a un hogar, reducir la presión fiscal y reforzar la seguridad jurídica de propietarios e inquilinos".

Durante su intervención ante los medios ha señalado que la política de vivienda "debe traducirse en medidas concretas que permitan construir más, agilizar los trámites y ofrecer alternativas a los jóvenes".

Martínez Labella ha recordado que el PP ha presentado iniciativas legislativas en materia de suelo, vivienda y lucha contra la ocupación ilegal, y ha criticado que "durante ocho años hayan sido bloqueadas en el Congreso".

Asimismo, ha explicado que "es necesario poner sobre la mesa soluciones que permitan ampliar el parque residencial y facilitar el acceso tanto a la compra como al alquiler". "Necesitamos promotores que construyan, administraciones que faciliten y gobiernos que no estorben", ha afirmado. La diputada ha puesto en entredicho la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y ha culpado al Ejecutivo del encarecimiento de la vivienda y las dificultades para acceder a ella.

En el caso de la provincia, Martínez Labella ha advertido de que Almería "tampoco es ajena" a las dificultades de acceso a la vivienda. Según las cifras que ha trasladado, el déficit provincial ronda las 9.530 viviendas, mientras que en la capital será necesario impulsar unas 5.000 nuevas hasta 2030, de acuerdo con la estimación del Plan Municipal de Vivienda.

La diputada ha destacado el papel del Ayuntamiento de Almería, de la empresa municipal Almería XXI y de la Junta de Andalucía en la promoción de vivienda. Según ha explicado el Ayuntamiento ha entregado 273 viviendas en los últimos ocho años, tiene otras 346 en construcción y 171 proyectadas, además de 154 con anteproyecto. Martínez Labella ha defendido que la colaboración entre administraciones y la planificación a largo plazo "son fundamentales para responder a la demanda".

Por otra parte, se ha referido a obstáculos como la burocracia, la presión fiscal, la falta de oferta y la ocupación ilegal de viviendas. Sobre esta última cuestión, ha afirmado que "alrededor de cinco de cada cien viviendas en venta en la provincia están ocupadas ilegalmente, una situación que perjudica a los propietarios, reduce la oferta disponible y contribuye a aumentar la inseguridad jurídica".

Frente a este escenario, Martínez Labella ha expuesto las principales líneas del plan de vivienda del PP, que contempla movilizar suelo, agilizar licencias, facilitar la construcción y la rehabilitación, bajar impuestos y reforzar las medidas contra la ocupación ilegal. También ha destacado las propuestas dirigidas a los jóvenes, entre ellas la denominada Hucha Hogar Joven y deducciones fiscales vinculadas al alquiler, con el objetivo de facilitar el ahorro y la emancipación.

En materia de ocupación ilegal, la diputada ha defendido que el plan de Feijóo "contempla el desalojo en 24 horas y medidas para impedir el empadronamiento ilegal de los ocupantes". En este sentido, ha acusado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de "mantener bloqueadas iniciativas legislativas sobre esta materia".

Martínez Labella ha concluido asegurando que la respuesta al problema de la vivienda "requiere aumentar la oferta y coordinar la actuación de las administraciones con el sector promotor". "Más llaves y menos propaganda. Ese es el modelo del Partido Popular", ha finalizado.