El PP de Almería pone en valor el decálogo de Feijóo para que "las familias recuperen poder adquisitivo" tras el 29N

El diputado del PP por Almería, Rafael Hernando. - PP ALMERÍA

ALMERÍA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del Partido Popular de Almería, Rafael Hernando, ha puesto en valor el decálogo de reformas económicas anunciado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el objetivo de que las familias españolas "recuperen el poder adquisitivo perdido y puedan afrontar con mayores garantías el incremento del coste de la vida".

Hernando ha señalado que para muchas familias españolas y almerienses "cada vez es más difícil llegar a fin de mes" y ha denunciado que mientras Sánchez "presume de que la economía va como un cohete, la realidad es que lo único que se dispara es la inflación, los impuestos y la corrupción".

El diputado del PP ha destacado que el IPC está en su "nivel más alto desde 2023", con salarios "insuficientes" y una presión fiscal "insoportable". "Todo ha subido: los alimentos más de un 40%, la luz más de un 30% y llenar el depósito de diésel más del 50%", ha afirmado.

Ante esta situación, Rafael Hernando, ha advertido a los almerienses de que el próximo 29N podrán elegir entre "la mentira del cohete y la realidad del bolsillo de los españoles" y ha defendido que las medidas planteadas por el PP "buscan poner todos los recursos disponibles al servicio de las familias y de las empresas".

Entre las propuestas económicas que ha destacado se encuentra la duplicación del mínimo por descendiente en el IRPF, de manera que una familia con dos hijos podría superar los 400 euros de ahorro desde agosto hasta final de año. También se contempla la actualización de la tarifa estatal del IRPF para adecuarla a la inflación, con el objetivo de adaptar la tributación a la evolución de los precios.

Asimismo, a estas medidas se suma la propuesta de establecer un IVA del 0% para los alimentos básicos, entre ellos el pescado, la carne, la leche, los quesos, el aceite, los huevos, las frutas, las verduras y las conservas. El decálogo plantea reducir del 21 al 10% el IVA de la energía y eliminar el IVA para los autónomos que facturen por debajo de 850.000 euros.

Hernando también ha resaltado las medidas dirigidas al sector primario, con un incremento real de las ayudas al gasóleo y a los fertilizantes hasta el límite que permita la Comisión Europea, así como una tramitación ágil de estas ayudas.

En esta línea, el diputado nacional del PP de Almería ha situado también la vivienda "entre las prioridades del decálogo". En este ámbito, ha criticado la política desarrollada por el Gobierno durante los últimos años y ha señalado que "el balance de ocho años de sanchismo es 0".

Frente a ello, ha explicado que el objetivo del Partido Popular es que España vuelva a ser "un país de pequeños propietarios" y que tanto los jóvenes como el resto de ciudadanos puedan acceder a una vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler.

Rafael Hernando ha abordado igualmente las medidas relacionadas con la energía después del "mayor apagón de nuestra historia". En este ámbito, el PP plantea la extensión de la vida útil de las centrales nucleares mediante la derogación del calendario de cierre nuclear y garantizando la rentabilidad de estas instalaciones.

"Tenemos que poner al servicio de los españoles, de las familias y de las empresas todos los recursos disponibles", ha señalado Hernando.

Por último, el diputado del PP almeriense ha destacado las medidas encaminadas a favorecer el empleo y la inversión empresarial, entre ellas la ampliación de la libertad de amortización para facilitar las inversiones que necesitan las empresas.