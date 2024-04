PP critica al Gobierno por "marginar" Almería ferroviariamente al no tener aún su segunda frecuencia con Madrid

ALMERÍA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PP de Almería, Ana Martínez Labella, ha acusado este lunes al Gobierno central de "marginar" a la provincia en materia ferroviaria al no contar aún con una segunda frecuencia ferroviaria entre Almería y Madrid "eliminada durante la pandemia", lo que "lastra el desarrollo económico y el crecimiento de la provincia, especialmente de sectores como el turismo".

En una nota, Martínez Labella se ha referido a la respuesta ofrecida por el Gobierno en cuanto a la situación ferroviaria de Almería, en la que señala que 14 servicios semanales Intercity entre Madrid y Almería dan lugar a una oferta "bien dimensionada" ya que "la ocupación media durante 2023 alcanzó el 70%".

"La réplica del Ministerio de Transportes ha sido decepcionante y poco halagüeña", ha considerado la diputada nacional quien, junto con sus compañeros, solicitó información sobre la "preocupante situación" en materia ferroviaria que sostiene la provincia el pasado mes de marzo.

En su respuesta, el Gobierno ha indicado que estudiará la demanda existente y, en función de ésta, "se procurará ampliar la oferta", aunque hace referencia a los datos de ocupación del pasado mes de enero, para señalar que, en ese mes, "la relación Madrid-Almería han tenido un aprovechamiento del 55,03%".

"En aquellos periodos en los que se prevé un incremento de la demanda, Renfe Viajeros pone a disposición de los clientes toda la oferta disponible para reforzar aquellos destinos cuya demanda es más elevada. Así, durante el pasado año 2023 en el periodo estival de verano de julio a septiembre se reforzó el servicio los fines de semana de mayor demanda", han añadido.

Frente a dicha postura, Martínez Labella ha cuestionado que la oferta esté "bien dimensionada", según mantiene el Ejecutivo, "con el único tren que nos une con la capital de España y que parte de la ciudad a las ocho de la mañana"; una decisión que ha tachado de "inaceptable" porque, según ha expresado, "cuatro años después seguimos marginados y con menos frecuencias que antes de la pandemia, a pesar de ser una provincia en la que el turismo un sector muy importante".

Martínez Labella también ha preguntado al Gobierno de Sánchez por los Talgo Serie 6 que prestaban su servicio en Almería y que ahora, tal y como reconoce el Gobierno, "lo hacen en otros lugares de España"; lo que es "una decisión más de Pedro Sánchez que va contra los intereses de la provincia y que supone un agravio para los almerienses".

La diputada del PP ha lamentado además que los socialistas no apuesten por la provincia de cara a los meses de verano y que en lugar de reforzar las frecuencias ferroviarias anuncien que "estudiarán si la demanda lo aconseja".

"No nos dan ninguna explicación de por qué en estos cuatro últimos años no hemos sido capaces de recuperar esa segunda línea que nos unía con Madrid. Tampoco nos dicen donde se encuentran los trenes que antes circulaban por Almería, aunque dan una relación de trayectos por los que circula el Talgo serie 6 como son Algeciras-Madrid, Barcelona-Valencia, Madrid-Badajoz, Cartagena-Barcelona, Almería-Madrid o Murcia Barcelona, con lo cual entendemos que si esa segunda línea no circula por Almería, lo hará reforzando los servicios en alguno de estos itinerarios", ha afirmado.

La diputada nacional ha puesto en duda que, tal y como ha anunciado el Ministerio de Transportes, en el mes de noviembre se ponga en marcha esta segunda línea que une Almería con Madrid vía Granada. "Si sigue la tendencia del 70% de ocupación o disminuye, nadie nos asegura que tengamos ese servicio en noviembre, nuevamente nos siguen marginando", ha advertido.

Por último, ha señalado que "Almería merece tren y estar bien comunicada con el resto de la geografía española con trenes competitivos, porque nuestro desarrollo y nuestro futuro depende de ello".