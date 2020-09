PP critica las "pésimas" instalaciones de la Guardia Civil en Roquetas de Mar y pide su traslado a otras dependencias

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Interior del PP en el Congreso de los Diputados, Ana Vázquez, y el diputado nacional del PP de Almería, Juan José Matarí, han señalado este viernes las "pésimas" de las instalaciones del cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar (Almería) donde trabajan "más de 200 agentes" y que es "el único puesto principal de toda España que tiene un capitán gracias al gobierno del PP".

Así lo han trasladado en una nota tras una visita a las instalaciones a las que no han podido acceder ni el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ni la concejal de Presidencia, Rocío Sánchez, a pesar de que, según los populares, habían "solicitado también poder realizar la visita".

"Gracias a la decisión política del Grupo Popular y de Ana Vázquez se pudo aprobar en el Congreso instar al Gobierno a que el ministro del Interior, que tiene una Medalla de Roquetas de Mar cada vez más inmerecida, tome la decisión política de ejecutar y cumplir un protocolo que se firmó hace dos años y medio", ha señalado Matarí tras haber reclamado el traslado de instalaciones para la Guardia Civil.

El diputado del PP ha lamentado que en todo este tiempo el Gobierno "no haya explicado a qué se debe el incumplimiento del protocolo", por lo que ha criticado el "menosprecio" a los ciudadanos de Roquetas y a la Guardia Civil.

Asimismo, ha pedido al PSOE que "no siga manipulando con la llegada de la Comisaría de Policía" porque "tal y como el propio Gobierno ha reconocido en una respuesta parlamentaria no está prevista su construcción antes de 2025". "No tenemos ningún problema en que Roquetas tenga una Comisaría pero primero queremos el cuartel de la Guardia Civil porque esta historia ya la hemos vivido", ha dicho.