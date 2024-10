PP reclama datos de la EEZA-CSIC sobre la mortalidad de ejemplares en La Hoya de Almería en los últimos cinco años

ALMERÍA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los diputados nacionales Ana Martínez Labella y Rafael Hernando han solicitado al Gobierno que aporte datos en relación a las muertes de animales que se han producido en los últimos cinco años en el parque de rescate que la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA-CSIC) ubicado en La Hoya de Almería tras la muerte este verano de cuatro ejemplares amenazados de gacela y un arruí coincidiendo con la celebración de unos conciertos en un espacio adyacente que fueron rechazados por el órgano científico.

A través de una iniciativa, consultada por Europa Press, los diputados 'populares' han solicitado respuesta por escrito sobre el porcentaje de defunciones en crías menores a siete días en los últimos cinco años así como el porcentaje de nacimientos con defunción durante el mismo periodo.

De igual manera, Martínez Labella y Hernando también han reclamado conocer cuál es el porcentaje de supervivencia "más allá de los siete días de vida en los últimos cinco años" de los ejemplares que nacen así como el "grado de consanguinidad" que "mantenían y mantienen las gacelas fallecidas en estos cinco años".

Desde el PP también han interesado que a través de una respuesta parlamentaria, el instituto científico determine "cuáles son las principales causas de muerte de los animales en la actualidad y en los últimos cinco años", según recoge su petición, rubricada el pasado 3 de octubre.

La iniciativa se presenta apenas un mes después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería abriera diligencias para determinar si existe o no responsabilidad del Ayuntamiento de Almería en torno a la muerte de los ejemplares que, según la EEZA, sufrieron varios episodios de "estrés y agitación" tras los conciertos que se celebraron entre el 19 y 22 de junio un espacio cercano organizados por el Consistorio.

En concreto, la jueza solicitó al Ayuntamiento un informe relativo a los conciertos que se había celebrado, el informe técnico que avalaba la celebración del evento y las medidas de decibelios que se habían realizado. La investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta por el PSOE, que se ha personado en la causa.

El juzgado también recibió, previo requerimiento también, una copia de los informes de las necropsias realizadas a los ungulados fallecidos por parte de la veterinaria de la EEZA-CSIC.

Desde el Área de Cultura que dirige el edil Diego Cruz defendieron el "bajo impacto sonoro" de estos espectáculos aunque, tras la muerte de los ejemplares y las quejas del órgano científico, --que advirtió de posibles efectos adversos antes de los conciertos-- trasladaron el resto de actuaciones musicales previstas para este verano a la Plaza Vieja como medida "preventiva".

Así, según avanzó el Consistorio, los informes de medición y telemetría del limitador que se empleó en los conciertos celebrados indicaban que "no se superaron los 65 decibelios en el exterior de la muralla", por lo que calculaban que en el interior de la Finca Experimental se habrían alcanzado, según sus cifras, unos "58 decibelios", aunque la afección a las especies no ha sido objeto de estudio municipal.

TRASLADO DE LA FINCA

Sobre el posible traslado de la finca en base a las conversaciones mantenidas entre el CSIC y el resto de administraciones, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, ha trasladado en una reciente respuesta parlamentaria que carece de espacios acordes con las características reclamadas por la EEZA.

"Al parecer, el nuevo criterio de la EEZA es que el emplazamiento de la finca esté en el entorno de Almería capital y contar con servicios de electricidad y agua", expone a preguntas de la diputada autonómica de Por Andalucía Inmaculada Nieto en una respuesta parlamentaria avanzada este lunes por 'La Voz de Almería' la consejera de Sostenibilidad, Catalina García.

En este sentido, asevera que la consejería "no cuenta con ningún terreno" disponible más allá del ofrecido anteriormente en Tabernas, en un espacio de cien hectáreas de la Rambla de los Rincones, el cual no reuniría los requisitos. Así, desde junio de 2023, no ha habido más contactos entre la EEZA y la Junta para reubicar la finca experimental.

Por su parte, el Ayuntamiento de Almería también recibió un documento de la entidad con las características necesarias para reubicar la reserva, lo que ha sido objeto de estudio por parte del Consistorio a fin de brindar posibles alternativas.