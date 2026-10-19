A prisión los dos investigados por asesinato de un varón en el barrio de Pescadería, en Almería

La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre ocurrida en el barrio de Pescadería (Almería). - Europa Press - Europa Press

ALMERÍA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El titular de la Plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de los dos varones detenidos por el crimen con arma de fuego el pasado viernes en el barrio de Pescadería, en Almería.

Fuentes del TSJA han indicado a Europa Press que ambos sospechosos se han acogido a su derecho a no declarar en el marco de la investigación que se sigue por la comisión de presuntos delitos de asesinato, tenencia ilícita de armas, coacciones y amenazas.

Los arrestados han pasado este lunes a disposición judicial tras la detención del segundo de ellos, al que se considera autor material del crimen, durante la tarde de este domingo. Dicho arresto se habría dado "sin incidencias", según ha indicado la Comisaría.

Las primeras pesquisas apuntan a que la muerte se produjo por el impacto de la bala de un arma de fuego en el cuello de la víctima y estaría relacionada con el tráfico de drogas en la zona. El primer arresto tuvo lugar el mismo viernes, aunque horas después del crimen que se produjo antes del mediodía.