PSOE afea "indiferencia" del alcalde de Roquetas ante la huelga de Urbaser y Amat reprocha que "se aproveche" del tema

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Roquetas de Mar (Almería), Gabriel Amat (PP), ha criticado que el candidato del PSOE a la Alcaldía de la localidad, Manolo García, "se aproveche políticamente" de la huelga de la empresa Urbaser, concesionaria del servicio de recogida de residuos y limpieza, después de que el socialista le reprochara al alcalde su "indiferencia" ante la problemática.

Así, en un comunicado, García se mostró "muy preocupado" ante la "evidente falta de iniciativa" de Amat y su equipo, que "están haciendo una dejación de

funciones peligrosa por motivos que deberían explicar bien a la ciudadanía".

Para el socialista, el conflicto es "un ejemplo más de la connivencia del PP con la empresa" que "no solo no está cumpliendo con el contrato año y medio después de su firma, manteniendo nuestras calles sucias, sin incorporar todos los medios prometidos, sin hacer el punto limpio, ni las acciones educativas prometidas, es que también está incumpliendo con lo acordado con los trabajadores en 2017".

Al respecto, el alcalde 'popular' ha lamentado la "poca delicadeza" de García "al querer aprovecharse políticamente de un gran problema que existe entre los trabajadores y la empresa; un problema en el que el Ayuntamiento está haciendo todo lo que tiene que hacer, siempre defendiendo y buscando la forma de perjudicar lo menos posible al colectivo de trabajadores de la empresa".

"No es fácil", ha explicado el alcalde, "ya que hay 2.015.849 euros de diferencia en las nóminas de personal entre el presupuesto que la empresa tiene previsto y su gasto actual". De igual forma que "es lógico que los trabajadores no quieran ver disminuida su nómina", añade.

"El Ayuntamiento lleva tiempo aguantando esta situación, más de un año, para que los trabajadores no se vieran perjudicados, mientras que se ha estado negociando con todas las partes", ha afirmado Amat. En concreto, se han mantenido cuatro reuniones con trabajadores y empresa, "así como yo mismo, como alcalde, he mantenido una reunión con el director general de Urbaser, con el objetivo de buscar una solución, como es costumbre de este alcalde y así seguirá siendo, ya que tomo y tomaré todas las medidas que se puedan por ley para defender el municipio y su estabilidad sanitaria por encima de cualquier otra cosa".

De igual forma, el alcalde ha recordado a los trabajadores que "saben que el año pasado se logró, gracias a un buen acuerdo entre el Ayuntamiento y los sindicatos, que 17 trabajadores se hicieran indefinidos, al igual que otros cuatro están ahora en proceso, así como promociones internas, que sí se han realizado gracias al Consistorio".

Por ello, Amat ha considerado que "no es normal la postura del PSOE, cuyo portavoz realiza unas declaraciones que demuestran que no sabe qué está pasando: no es que quieran subir su nómina, sino mantener las horas extras y los festivos, que llevan cobrando más de un año aguantando la empresa y el Ayuntamiento".

"Siento vergüenza ajena de que el PSOE, que es el responsable de la oposición, sin mirar los intereses del municipio, se apunte a criticar una postura política. Los ciudadanos le castigarán por su comportamiento y falta de responsabilidad con su municipio", ha asegurado el alcalde.

"En política no se puede decir y hacer todo, la ley hay que cumplirla y hacerla cumplir. El Ayuntamiento no es la empresa de nadie, es una institución que cumple la ley y con esa responsabilidad se tomarán las medidas que se tengan que tomar, en base a lo que los servicios jurídicos municipales consideren, sin que tenga que venir nadie que no sabe lo que dice a mentir", ha añadido.

DESCONTARÁ DEL RECIBO DE BASURA LOS DÍAS DE HUELGA

Igualmente, Amat también ha solicitado a los ciudadanos su ayuda en "estos días mientras se arregla la situación, para que Roquetas esté lo menos sucia posible". El alcalde de Roquetas de Mar ha anunciado que dejará de abonar a la empresa concesionaria el importe correspondiente a los salarios de los trabajadores en huelga y que reducirá de forma proporcional el recibo de la basura a los ciudadanos.

De la misma forma, se solicita, en la medida de lo posible, a la ciudadanía, que reduzca los restos de podas de los árboles para evitar la acumulación de residuos vegetales en las vías. El Ayuntamiento ha instado a la población a la reducción de la producción de residuos y depósito de los mismos, especialmente muebles y enseres en los contenedores durante el periodo de huelga.

Además, se reforzarán los servicios de seguridad y vigilancia de las instalaciones, elementos mecánicos y puntos de recolección, para garantizar el cumplimiento de los servicios mínimos. Éstos han sido marcados por la Dirección General de Trabajo y Bienestar social en resolución del 11 de abril de 2019 y son la recogida de residuos sólidos urbanos (100% de servicios diarios en centros de salud, centros educativos, mercados de abastecimiento, mataderos, mercadillos y centros prestadores de servicios sociales); recogida de residuos sólidos domiciliarios (el 30% de los servicios ordinarios diarios durante las dos primeras semanas de huelga y, a partir de la tercera semana de huelga, se aumenta al 40%).

También se garantizará la limpieza viaria, con el 20 por ciento de la plantilla de la empresa destinada a la limpieza viaria, debiendo extremarse la limpieza en los alrededores de los contenedores (a partir de la tercera semana de huelga, el porcentaje subiría al 25%) y los servicios comunes, con una capataz, una persona de taller por turno de trabajo de lunes a domingo y una persona de oficina de lunes a sábado.