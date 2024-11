El PSOE denuncia la "falta" de espacios educativos y lleva a pleno la eliminación de aulas prefabricadas en Almería

ALMERÍA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario autonómico por el PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha anunciado que su grupo elevará al próximo pleno del Parlamento de Andalucía una iniciativa para impulsar un plan especial para "eliminar las aulas prefabricadas y las existentes fuera de las aulas en dos cursos escolares". Y es que la "falta de espacios educativos es una realidad que afrontan muchos centros públicos cada curso escolar, en determinadas poblaciones de Andalucía y Almería, es una de las provincias más afectadas por esta problemática", ha añadido.

Según ha informado el PSOE de Almería en una nota, la mayor parte de las 130 aulas prefabricadas de la provincia se encuentran en aquellos municipios que "crecen en población o donde es elevado el número de familias jóvenes con niños, algo que ocurre en la capital en barrios como La Vega de Acá, La Cañada, Los Molinos, Torrecárdenas, Retamar, El Toyo o en municipios como Roquetas de Mar, El Ejido, Vícar, Adra, Níjar, Cuevas del Almanzora, Huércal Overa, Pulpí , Garrucha, Vera o Fines, entre otros".

Asimismo, el parlamentario ha explicado que "la escolarización sobrevenida es altísima en estas poblaciones por la llegada de nuevas familias a trabajar en los sectores productivos como la agricultura, el turismo o la piedra natural". El representante socialista ha lamentado que desde el Gobierno de la Junta de Andalucía las soluciones que se den ante estas circunstancias sean "incrementar el número de los niños en las aulas existentes, abusando de la excepcionalidad que permite la norma y llegando a superar el límite legal en algunas de ellas".

De esta forma, Sánchez Teruel ha señalado que "la solución que ofrece la Junta del PP es la ocupación de cualquier espacio de los centros educativos que estaban destinados a aulas, como laboratorios, salones de actos, salas de profesores, bibliotecas o la adaptación de espacios como porches o pasillos, cuartos de limpieza mediante obras de poca cuantía, para habilitarlos como aulas".

Por otro lado, "desde que gobierna Moreno Bonilla el número de aulas en barracones escolares no ha parado de crecer y el motivo no es otro que la no ejecución de las decenas de obras que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno ha aprobado desde 2019 hasta 2024 para dar solución a estos problemas", ha reclamado el parlamentario, quien pide a la Administración regional que dirige el PP un "esfuerzo especial para acabar con esta situación" y ha reclamado que sea "una prioridad" del Gobierno autonómico.

Finalmente, Sánchez Teruel ha concluido que "hay que dar una solución de urgencia para lo que ya existe y una respuesta planificada para que cada aula prefabricada o improvisada nueva lleve aparejada una obra concreta con su presupuesto a ejecutar en el plazo máximo de dos años". El parlamentario autonómico ha concluido que la Administración andaluza cuenta, para ello, "con más recursos que nunca en la actualidad fruto de las transferencias recibidas por el Gobierno de España".