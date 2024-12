El PSOE justifica el rechazo a los presupuestos de la Diputación de Almería al asegurar que "nacen abocados al fracaso"

ALMERÍA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Almería, Juan Manuel Ruiz del Real, ha justificado este miércoles el rechazo de su grupo a los presupuestos que el equipo de Gobierno del Partido Popular ha elaborado para 2025 al asegurar que "estas cuentas representan el día de la marmota y nacen abocadas al más absoluto fracaso, como viene siendo marca de la casa".

En este sentido, ha afirmado que a fecha de hoy se han dejado de gastar 175 millones de euros de los presupuestos que están en vigor, de los que 87 corresponden al capítulo de inversiones, lo que ha calificado de "auténtico desastre". Mientras, el portavoz del equipo de Gobierno de Diputación, Fernando Giménez, ha sostenido que el grado de ejecución del presupuesto por el momento es del 91,22%.

En su intervención durante el pleno de presupuestos de la Diputación, Ruiz del Real ha criticado que se intenten maquillar estos demoledores datos dando por ejecutadas obras, como por ejemplo las que se deberían de estar desarrollando, a su juicio, en Lubrín para la mejora del abastecimiento en distintas barriadas. "Ustedes la dan como ejecutada en el presupuesto desde que se hizo la retención para su licitación, pero la realidad es que esta obra lleva parada en esta Diputación un año", ha mantenido el diputado socialista, en declaraciones recogidas en una nota.

En cuanto a la subida del presupuesto en 2025, el portavoz socialista ha asegurado que si las partidas suben es porque la aportación del Gobierno de España a las cuentas de la Diputación aumenta un 22,69%. "Ese crecimiento es consecuencia del compromiso de Pedro Sánchez con las administraciones locales y de la buena salud económica de este país, lo que permite que esta administración reciba 27,4 millones de euros más en transferencias, mientras que la Junta de Andalucía apenas las incrementa en un 8,42%", ha expresado.

A juicio de Ruiz del Real, "el presupuesto adolece de un plan transversal para combatir la despoblación, a la que no dedican ninguna acción concreta, los planes provinciales están paralizados, los recursos destinados a daños por lluvias son insuficientes y contemplan el mismo importe que lo que incrementan la promoción turística, por lo que quedan patentes sus prioridades". De la misma manera, ha criticado que "se reduzcan las aportaciones que reciben los municipios pequeños para el fomento de la cultura, que no se ayude como se merece" al festival de cine de Tabernas o que no se ponga en marcha el Plan de Cementerios tan demandado por los distintos ayuntamientos en la provincia".

Según ha señalado, el Partido Popular tampoco ha presupuestado una línea de actuación para reforzar el personal en los Centros Sociales Comunitarios, "un servicio que se está viendo mermado, de manera que vuelven a desoír a los ayuntamientos y no destinan más recursos a algo que es vital, por lo que el equipo de Gobierno del PP está contribuyendo a aumentar el colapso en dependencia".

Para el portavoz del PSOE, otra ausencia "imperdonable" son las obras que el equipo de Gobierno tiene que ejecutar de manera "urgente" en la red de la empresa pública de Galasa. En este punto, ha indicado que el Gobierno de España ya ha anunciado una importante inversión para detectar las fugas de la red y "ahora le toca a la Diputación invertir para acabar con las pérdidas de hasta nueve hectómetros cúbicos de agua que se registran al año". "Ni un euro aparece en este presupuesto para acabar con esta situación", ha asegurado, para añadir que "la inacción del Partido Popular le cuesta más de tres millones de euros a los usuarios".

"NO SE PUEDE CONFIAR EN SUS PRESUPUESTOS"

Dirigiéndose al equipo de Gobierno del Partido Popular, Juan Manuel Ruiz del Real ha manifestado que "es muy difícil confiar en ustedes, en su gestión y en estos presupuestos para 2025, como tampoco se puede confiar en quien no se toma en serio a este plenario y a los acuerdos a los que se llegan en él", ha manifestado, al referirse a la puesta en marcha del Plan de adquisición de solares y fincas urbanas para promoción de vivienda e infraestructuras que, según señala, se aprobó, a iniciativa de los socialistas, en el mes de marzo y que no cuenta con ninguna partida presupuestaria en 2025.

El portavoz socialista, de la misma manera, ha afirmado que el año pasado propuso una comisión de seguimiento para darle transparencia a la gestión presupuestaria y "tampoco se ha llevado a cabo". Por último, le ha recriminado al presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, que no ha contado con los grupos de la oposición para elaborar estos presupuestos, "por lo que no puede esperar nuestro apoyo".