PSOE-A pregunta a la Junta "por qué no ha denunciado también ante la Fiscalía" a Magrudis y lamenta la "opacidad"

Publicado 25/08/2019 14:24:31 CET

ALMERÍA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Rosa Aguilar, ha preguntado al Gobierno andaluz "por qué no ha denunciado también ante la Fiscalía a la otra empresa", en relación a Magrudis, después de que la Junta anunciara este sábado la denuncia de la marca blanca de carne mechada que ha dado positivo en listeria y que distribuía la empresa comercial Martínez León.

En rueda de prensa en Almería, Aguilar ha señalado que con la acción de haber denunciado a la Fiscalía a esta empresa que comercializaba la marca blanca "lo que abren son interrogantes porque no explican nada", e insiste en "por qué no han llevado también a la Fiscalía a la otra empresa o por qué no se han hecho otro conjunto de actuaciones al respecto".

"No han informado de nada, están en la falta de información, en la falta de transparencia y en la opacidad total", ha lamentado Aguilar, que se pregunta "por qué hacen una cosa y no otra, por qué llevan a una empresa y no a la otra" a la Fiscalía. "No quieren explicar nada, parece que son más bien gestos que realidades a la hora de tomar una decisión seria en torno a lo que está pasando como gobierno", ha abundado.

Así, la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista ha incidido en que "quieren saber toda la verdad y todas las circunstancias que han ocurrido y concurrido, así como las medidas que se van a tomar". "De nada se ha informado y nada se ha dicho y eso no se puede consentir ante la situación que estamos viviendo como consecuencia de la alerta sanitaria por la listeriosis", ha añadido.

De este modo, Aguilar ha abundado en que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "no tiene ni una sola razón para no comparecer en el Parlamento, y razones para no irse de vacaciones a Galicia y dar la espalda a Andalucía". "El presidente tiene que dar la cara, tiene que asumir su responsabilidad, porque parece que está todavía en la oposición", ha concluido.