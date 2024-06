Puente acusa a Moreno de buscar "la cuadratura del círculo" reclamando infraestructuras mientras se "carga" impuestos

ALMERÍA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha acusado este jueves al presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, de buscar "la cuadratura del círculo" reclamando al Gobierno de España infraestructuras como la alta velocidad que conecte con Huelva mientras que, con la otra mano, "se carga los impuestos más redistributivos".

Óscar Puente se ha manifestado así en el transcurso de un acto en Almería junto al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, enmarcado en la campaña electoral de los comicios al Parlamento europeo que se celebran este domingo, 9 de junio.

El ministro ha afeado a dirigentes del PP como Juanma Moreno que pretendan "la cuadratura del círculo" cuando, por ejemplo, en el caso del presidente andaluz, se le oye reclamar "la alta velocidad para Huelva, el metro de Sevilla" o el AVE a Almería.

"Tú le oyes hablar y dices, fenomenal, y dos huevos duros", ha comentado el ministro antes de lanzar la pregunta --dirigida a Moreno-- de "esto cómo se paga, querido". "Porque claro, tú te cargas los impuestos, los más redistributivos, los más solidarios, con una mano, y con la otra le pides al Gobierno de España que te financie las obras que quieres para desarrollar tu tierra".

Eso "cómo se come", ha insistido en preguntarse el ministro, que ha pedido que alguien le explique cómo, a la vez que "bajamos impuestos, sobre todo los más redistributivos, queremos infraestructuras" que hay que pagar, y en esa línea ha sentenciado que "ese discurso no hay por dónde agarrarlo".

Frente a ello, Óscar Puente ha añadido que "a lo mejor sería más coherente" que Juanma Moreno dijera, "como Milei" --el presidente de Argentina--, que "no quiero impuestos", aunque suponga que los ciudadanos se queden "sin sanidad" pública, de forma que si se tiene "una enfermedad o necesitas un medicamento que te salve la vida y no tienes dinero, pues te mueres y ya está, no pasa nada, como dice Milei", ha abundado.

"Ya que se abrazan a él, que sean coherentes, y que abracen también su ideología, y que no nos engañen más y que no nos digan, no nos cuenten milongas", ha concluido Óscar Puente su mensaje dirigido a representantes del PP.